Mulher morre e garçom fica ferido após tiros em bar de Copacabana, no Rio

O bar fica na esquina das Ruas Tonelero e Anita Garibaldi. O atirador chegou de moto a partir da Praça Edmundo Bitencourt, atirou e fugiu.

As duas vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea (zona sul), mas a mulher morreu. Até a publicação desta reportagem, o nome dela não havia sido divulgado pela polícia. Também não havia detalhes sobre o estado de saúde do garçom, atingido no abdômen.