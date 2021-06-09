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Atirador fugiu

Mulher morre e garçom fica ferido após tiros em bar de Copacabana, no Rio

O atirador, cuja moto estava sem placa, fugiu sem ser identificado. Segundo a polícia, foram disparados pelo menos dez tiros de pistola calibre ponto 40
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 jun 2021 às 20:17

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 20:17

Local onde os tiros foram disparados no Rio de Janeiro
Local onde os tiros foram disparados no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Google Street View
Uma cliente de um bar morreu e um garçom está em estado grave, ambos baleados por um homem que passou de moto pela porta de um bar em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira, 9. O atirador, cuja moto estava sem placa, fugiu sem ser identificado.
O bar fica na esquina das Ruas Tonelero e Anita Garibaldi. O atirador chegou de moto a partir da Praça Edmundo Bitencourt, atirou e fugiu.
As duas vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea (zona sul), mas a mulher morreu. Até a publicação desta reportagem, o nome dela não havia sido divulgado pela polícia. Também não havia detalhes sobre o estado de saúde do garçom, atingido no abdômen.
Segundo a polícia, foram disparados pelo menos dez tiros de pistola calibre ponto 40. O caso está sendo investigado pela 12ª DP (Copacabana).

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