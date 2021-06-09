"Estava na melhor fase da vida", diz pai de grávida morta em operação no Rio

Kathlen de Oliveira Romeu tinha 24 anos e foi morta durante operação policial Crédito: Reprodução/Instagram

Grávida de quatro meses, Kathlen havia postado três dias antes uma sequência de fotos no Instagram para registrar sua felicidade com a gestação. A família também estava animada com a espera de um novo integrante. "Eu brincava com minha filha: o meu neto vai nascer com os pais formados", disse nesta quarta o pai da jovem, Luciano Gonçalves, da porta do IML. "Minha filha era a coisa mais especial da minha vida. Cheia de sonhos. Uma pessoa do bem, inteligente. Ela tinha o sonho de ser blogueira, modelo. Estava na melhor fase da vida dela."

Quem convivia com Kathlen também era só elogios. "Ela é luz. Amava praia, festa e ter quem gosta por perto. Doce, amiga, uma pessoa insubstituível", definiu a amiga Carolina Gomes.

"Ela era muito do toque, do abraço, do contato. Sempre muito abraço a qualquer momento, vindo do nada, sempre falando que amava todo mundo", contou outra amiga, que pediu para não ter o nome citado. "Era alegre e expansiva. Trabalhamos juntas por um ano e dali surgiu a amizade. Ela tinha várias clientes (na loja onde trabalhava, na zona sul da cidade) que só compravam com ela Sempre recebia todo mundo bem, sorrindo e de bom humor. Acho que nunca a vi estressada. Todo mundo era só elogio pra ela."

Kathlen tinha se mudado havia um mês. "Eu tirei ela de lá (do Lins) por causa da violência", afirmou o pai. "Noventa e nove por cento da comunidade são pessoas de bem. A mesma operação que tem constantemente lá, esse tiro ao alvo na nossa área, na zona sul não tem."

A mudança de endereço veio na esteira de uma série de esforços e conquistas da jovem. "Ela trabalhava como vendedora há muitos anos para ter dinheiro pra estudar e pagar as contas todas", explicou a ex-colega de trabalho.

A avó de Kathlen, Sayonara Fátima de Oliveira, também estava desolada. "Aquela minha rua está muito perigosa. Eu não queria ter perdido minha neta e perdi desse jeito estúpido. Uma garota que trabalha, que estuda, formada. Só isso que eu tenho a dizer. Eu não tenho mais nada. Perdi minha neta num tiroteio bárbaro que a gente não tem culpa de nada", lamentou.