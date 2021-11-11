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Santa Catarina

Mulher é indiciada por vazar 'nudes' do ex-namorado

A vítima, um homem de 32 anos, manteve uma relação afetiva com a suspeita em 2020 e, durante esse período, ele enviou para ela fotos suas íntimas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 nov 2021 às 09:06

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 09:06

Celular tem funcionado como uma extensão do corpo e riscos aumentam com importância do aparelho nas nossas vidas
Mulher é indiciada por vazar fotos íntimas do ex-namorado Crédito: Freepik
Polícia Civil de Santa Catarina indiciou nesta terça-feira (9) uma mulher de 30 anos que divulgou fotos de nudes do seu ex-namorado.
A vítima, um homem de 32 anos, manteve uma relação afetiva com a suspeita em 2020 e, durante esse período, ele enviou para ela fotos suas íntimas. Logo após encerrar o relacionamento com a suspeita, a vítima passou a se envolver com outra mulher.
A ex-namorada, então, usou um telefone celular cadastrado em nome de uma terceira pessoa e passou a enviar fotos íntimas do homem para a mulher com quem ele estava se relacionando.
As investigações iniciaram assim que o boletim de ocorrência foi registrado e prosseguiram por quase um ano. Foram realizadas diligências, inclusive buscas e apreensões.
O crime está previsto no artigo 218-C, §1º, do Código Penal Brasileiro.

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