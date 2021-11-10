Carros roubados de mães em frente a escola em Vila Velha são recuperados

A Polícia Militar recuperou os dois veículos que foram roubados na manhã desta quarta-feira (10), no bairro Glória, em Vila Velha, de duas mães que deixa vamos filhos na escola. Segundo a corporação, nenhum suspeito foi detido nas duas ocorrências e mais informações sobre o caso serão repassadas em coletiva durante a tarde, na Delegacia Regional do município. Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento do roubo. Veja abaixo:
RELEMBRE O CASO
Imagens de câmeras de segurança flagraram o roubo de dois carros por criminosos na manhã desta quarta-feira, no bairro Glória, em Vila Velha. As vítimas estavam chegando com três crianças em uma escola da região, quando foram abordadas por três criminosos. Um deles fez ameaças com uma arma à primeira vítima, que estava com uma criança.
Outros dois homens abordaram a segunda vítima, que havia acabado de chegar com mais duas crianças. Uma funcionária da escola contou que as vítimas são uma mãe de aluno e a diretora da unidade. Uma delas estava com o filho e a outra, com um sobrinho e a filha.
De acordo com ela, o crime ocorreu por volta de 9h35 e deixou todos assustados porque o bairro costuma ser tranquilo. "Foi horrível. Moro na Glória há 30 anos e nunca presenciei isso. Os dois carros não têm seguro. Estamos todos apavorados", disse.
A ação foi rápida. Os assaltantes levaram os celulares e os dois veículos das mães e fugiram. De acordo com testemunhas, a Polícia Militar chegou ao local uma hora após o crime.