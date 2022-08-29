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São Paulo

Mulher descobre traição e esfaqueia marido e sogros em Campinas

Crime ocorreu após uma discussão entre o casal motivada pela descoberta de uma traição; durante a briga, os sogros tentaram separar o casal, mas acabaram atingidos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 ago 2022 às 14:38

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 14:38

Uma mulher de 43 anos está sendo investigada após ter esfaqueado o marido de 44 anos e os sogros, ambos de 69 anos, na manhã de domingo (28) no bairro Jardim Campos Novos Elíseos, em Campinas (SP). Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), o crime ocorreu após uma discussão entre o casal motivada pela descoberta de que ela teria sido traída pelo marido.
Guardas civis foram acionados para a ocorrência por volta das 11h15. Ao chegarem no local, a mulher relatou que, durante a briga, o marido a agrediu e, para se defender, ela o esfaqueou. Os sogros teriam tentado separar os dois e acabaram atingidos também.
O marido, no entanto, contestou a versão da mulher, afirmando que ela foi quem agrediu ele primeiro. Ele tentou contê-la e, na sequência, acabou sendo esfaqueado.
Segundo a Guarda Municipal, a idosa de 69 anos teve um corte profundo e os agentes realizaram um torniquete para estancar o sangramento. As vítimas foram socorridas para o Pronto Socorro São José.
A mulher prestou depoimento e foi liberada. Foram solicitados exames periciais ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal).
O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica no Plantão da 2ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Campinas. No entanto, os sogros e o marido não quiseram representar criminalmente contra a mulher.
O UOL entrou em contato com a Prefeitura de Campinas para saber o estado de saúde das vítimas, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O texto será atualizado assim que houver manifestação.

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