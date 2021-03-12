Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • MPF tenta obrigar União a manter contratos de funcionários de hospitais
Para garantir atendimento

MPF tenta obrigar União a manter contratos de funcionários de hospitais

A contratação temporária de 1.419 profissionais foi prorrogada em dezembro, por medida provisória, mas se encerrou em 28 de fevereiro

Publicado em 12 de Março de 2021 às 19:37

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 mar 2021 às 19:37
O Ministério da Saúde foi acionado e atua junto às autoridades de vigilância sanitária de Minas Gerais nas investigações sobre possíveis causas das internações
Ministério da Saúde fez seleção de pessoal para os hospitais federais, mas não admitiu profissionais para todas as vagas Crédito: Ministério da Saúde
Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro pediu à Justiça que obrigue o governo federal a renovar os contratos de 1.419 profissionais que trabalhavam nos institutos e hospitais federais do Rio de Janeiro. A contratação temporária nos hospitais foi prorrogada em dezembro, por meio de uma medida provisória, mas se encerrou em 28 de fevereiro.
Na ação protocolada na Justiça Federal, o MPF pede que os contratos sejam renovados até que o Ministério da Saúde efetue nova contratação de profissionais, de modo a assegurar uma transição gradativa e segura nas unidades de saúde sem prejuízo do atendimento à população, especialmente diante do quadro da pandemia de Covid-19.
O MPF tem acompanhado as mudanças no quadro de pessoal dos hospitais federais. Em agosto de 2020, o Ministério da Saúde publicou edital de seleção pública simplificada para substituir 4.117 profissionais que haviam sido contratados temporariamente em 2018.
Segundo informações apresentadas ao MPF pela Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, neste processo seletivo foram efetivamente contratados até o momento 3.376 candidatos, sendo que o certame destina-se à contratação de 4.117 profissionais de saúde.
Com isso, há um déficit de 741 profissionais na rede federal decorrente do processo seletivo em questão, devendo-se levar em consideração, ainda, a existência de uma carência histórica de recursos humanos nas unidades de saúde federais do Rio de Janeiro .

LEITOS FECHADOS

No Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá (zona oeste), 62 dos 176 leitos de enfermaria estão fechados por falta de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.
No Hospital Federal da Lagoa, na Lagoa (zona sul), a previsão é que sejam suspensos, de forma parcial ou total, serviços como quimioterapia, exames laboratoriais, tomografias, transfusão de sangue, endoscopia, hemodiálise, centro cirúrgico e pediatria, entre outros.
A falta de funcionários também levou ao fechamento de leitos destinados a pacientes com covid-19.
"Nesse contexto, destaca-se que a diminuição e até mesmo o fechamento de diversos serviços, inclusive destinados a pacientes de Covid-19, além do bloqueio de centenas de leitos (770, segundo informações do Ministério Público, em um grau de indisponibilidade médio de 48%), por falta de pessoal já é uma realidade nos hospitais e institutos federais no Rio de Janeiro - agora sensivelmente agravada pela finalização dos 1.419 contratos -, em flagrante violação do direito à saúde, consectário lógico do direito à vida e ao valor axiológico da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa brasileira, não só da população fluminense como de todas as pessoas no território nacional, conforme se pode aferir das recentes transferências do Estado do Amazonas", afirmam as procuradoras da República Marina Filgueira, Aline Caixeta e Roberta Trajano, no documento de propositura da ação.

LEIA MAIS 

Associação de hospitais privados no Rio teme "colapso total" na Saúde

Estatal federal perde chance de gastar R$ 13,7 mi em hospitais na pandemia

Técnica de enfermagem vira ré por simular vacinação no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro tem cinco casos de variantes do novo coronavírus

Estado do RJ anuncia decreto com toque de recolher entre 23h e 5h

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ministério da Saúde MPF Rio de Janeiro Hospitais Justiça Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, morreu após ser atropelada na BR 482 em Cachoeiro
Mãe morre atropelada ao ir buscar filha na escola em Cachoeiro
Suspeito, de camisa preta, foi preso em Nova Almeida, mesmo bairro onde o crime ocorreu
Traficante é preso após atear fogo em morador de rua na Serra
Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados