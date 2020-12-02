Associação de hospitais privados no Rio teme 'colapso total' na Saúde

A taxa de ocupação de leitos de UTI específicos para atender pacientes graves de covid-19 na rede privada é de 98% na capital do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense e na Região dos Lagos. O diretor da Associação de Hospitais Privados do Estado (AHERJ), Graccho Alvim, afirmou, no início da tarde desta terça-feira (2), em entrevista à TV Globo, que, diante desses percentuais, há um risco de "colapso total" da rede.