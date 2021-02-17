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Rio de Janeiro tem cinco casos de variantes do novo coronavírus

Secretaria Estadual de Saúde descarta a adoção, neste momento, de lockdown para conter a transmissão das novas variantes e diz que casos terão acompanhamento diário
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

17 fev 2021 às 15:23

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 15:23

Representação do Sars Cov 2, vírus que provoca a Covid-19
Representação do Sars Cv Crédito: Pixabay
A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro informou hoje (17) que foram identificados cinco casos de variantes do novo coronavírus no estado, sendo quatro da variante P.1 da SARS-CoV-2, identificada inicialmente em Manaus, e um da variante britânica.
Segundo o superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, Mario Sérgio Ribeiro, um dos três casos registrados na capital fluminense é de um dos pacientes vindos de Manaus que está internado no Rio. Outros dois casos foram identificados, um em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e um em Petrópolis, na região serrana. “Não é possível dizer, neste momento, se são casos importados ou autóctones [transmissão local]”.
O secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves, descartou a adoção no momento de um lockdown (bloqueio) das atividades como medida para conter a transmissão dessas novas variantes. De acordo com Chaves, será feito o acompanhamento diário dos casos com a vigilância epidemiológica.
Chaves e o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, disseram que não haverá antecipação da segunda dose da vacina contra a covid-19 para os que já receberam a primeira dose, pois estão seguindo o Plano Nacional de Imunização.
A campanha para aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 na capital fluminense foi suspensa nesta quarta-feira por causa da falta de imunizantes na cidade. Ainda não há uma data prevista para chegada de imunizantes para aplicação da primeira dose.

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