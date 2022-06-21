Motorista embriagado bate em carro e mata 5 pessoas da mesma família no Paraná

Segundo o município de Planalto, a vítima mais nova do acidente era Antônio Carlos Herichs Becker, de cinco anos. Ele era aluno da Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima. A Secretaria Municipal de Educação decretou luto oficial pela morte do garoto. A mãe do menino, identificada como Ilaine Becher, também morreu. Além deles dois, as outras vítimas foram identificadas como André Carlos Obalski, Gessi Oliveira Herichs e Rosaria Obalski.