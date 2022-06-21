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Tragédia

Motorista embriagado bate em carro e mata 5 pessoas da mesma família no Paraná

Motorista causador do acidente foi submetido ao teste do bafômetro e, após ter a intoxicação por álcool confirmada, foi preso por dirigir embriagado

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 07:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jun 2022 às 07:26
Cinco pessoas da mesma família, entre elas uma criança, morreram após o carro em que elas estavam ser atingido por outro veículo, que invadiu a contramão, na BR-163, no município de Planalto (PR). A colisão foi registrado na noite de domingo (19). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista causador do acidente foi submetido ao teste do bafômetro e, após ter a intoxicação por álcool confirmada, foi preso por dirigir embriagado.
Entre os cinco mortos da mesma família estava uma criança de 5 anos.
Entre os cinco mortos da mesma família estava uma criança de 5 anos. Crédito: Rádio Pérola do Oeste/Facebook/Reprodução
Segundo o município de Planalto, a vítima mais nova do acidente era Antônio Carlos Herichs Becker, de cinco anos. Ele era aluno da Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima. A Secretaria Municipal de Educação decretou luto oficial pela morte do garoto. A mãe do menino, identificada como Ilaine Becher, também morreu. Além deles dois, as outras vítimas foram identificadas como André Carlos Obalski, Gessi Oliveira Herichs e Rosaria Obalski.
O veículo que causou o acidente tinha três ocupantes. Além do motorista, que foi preso, duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas. O estado de saúde delas não foi revelado.
A identidade do suspeito detido não foi revelada pela Polícia Rodoviária Federal, o que impede o contato com a defesa do condutor.

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