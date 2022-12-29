Morte do Rei Pelé ganha destaque nos jornais estrangeiros

A morte de Pelé nesta quinta-feira (29), em São Paulo, causou repercussão imediata nos principais jornais do mundo. Os principais veículos de imprensa definiram o falecimento como a perda do maior jogador de futebol da história. Pelé morreu às 15h27, no Hospital Albert Einstein, em decorrência da falência múltipla dos órgãos , resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia, de acordo com o boletim médico.

Pelé em jogo pelo New York Cosmos, dos Estados Unidos Crédito: New York Cosmos / Divulgação

O jornal The New York Times, o mais influente do mundo, estampou em destaque a notícia dizendo que Pelé representa "the global face of soccer", ou o rosto mundial do futebol. O tempo de leitura estimado é de aproximadamente 10 minutos, dedicado apenas aos artigos mais importantes. "Pelé, considerado tesouro nacional no Brasil e que conquistou popularidade mundial, ajudou a popularizou o esporte nos Estados Unidos", diz trecho do texto. O Rei do Futebol encerrou sua carreira nos gramados americanos na década de 1970.

Pelé, one of soccer’s greatest players and a transformative figure in 20th-century sports, died on Thursday in São Paulo, Brazil. He was 82. Here are some of the highlights of his storied career. https://t.co/tbbPzTzckQ pic.twitter.com/nr96W3QhFB — The New York Times (@nytimes) December 29, 2022

O jornal The Washington Post diz que Pelé era, há décadas, o atleta mais celebrado do mundo. O Los Angeles Times recorda as origens do Rei e diz que ele saiu de uma cidade no interior de Minas Gerais (Três Corações) para se tornar o maior jogador do mundo.

Na Europa, os veículos também reverenciaram a carreira mundial do tricampeão mundial com a seleção brasileira. O periódico francês L'Équipe diz: O Rei Pelé morre. Já o Le Parisien foi adiante com a manchete: "Pelé, o maior jogador de futebol da história, morre". "Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, reconhecido com um dos, senão o maior jogador da história do futebol mundial, morreu nesta quinta-feira, vítima de um câncer de cólon. O mundo presta-lhe uma homenagem", diz trecho do jornal Le Parisien.

La une du journal L'Équipe du vendredi 30 décembre en l'hommage de Pelé pic.twitter.com/FFkVKksVJ6 — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 29, 2022

Os jornais espanhóis também destacaram Pelé como o maior de todos os tempos. O Marca escreveu: "Morre Pelé: o futebol perde seu Rei" em que mostra uma foto do Rei ainda jovem e já coroado. A manchete do Mundo Deportivo foi "Falece Pelé, lenda do futebol mundial", linha semelhante pelo As: "Morre Pelé, o Rei do futebol".

O jornal italiano Gazzetta dello Sport trouxe a manchete dupla. Em destaque, o título "O mundo do futebol de luto: morre Pelé aos 82 anos". Logo abaixo, o principal periódico italiano de esporte cita a genialidade do craque: "Pelé, o rei do baile do futebol: três Copas do Mundo, mais de mil gols, a arte do impossível".