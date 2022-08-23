Moraes rebate Aras e diz que procurador foi avisado de operação contra empresários

Alexandre divulgou certidões que, segundo ele, comprovam que o MPF
foi 'intimado pessoalmente' de sua decisão às 14h41 desta segunda-feira (22).
Segundo o ministro, a ordem para buscas contra empresários aliados de Jair Bolsonaro
chegou ao gabinete da vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, às 16h40 desta segunda (22). "Importante ressaltar que esse procedimento de intimação é rotineiro, a pedido da própria PGR, conforme demonstram inúmeros inquéritos e petições que tramitam nesse gabinete", assevera Alexandre de Moraes
em nota.
Em nota divulgada perto das 15h desta terça-feira (23), a PGR afirmou que a totalidade da investigação ainda não havia remetida ao órgão para 'ciência formal' da decisão assinada por Alexandre na sexta-feira (19), ordenando as diligências executadas nesta manhã.
Aras alega que 'não houve intimação pessoal' da ordem judicial. A Procuradoria-Geral da República afirmou, em nota, que houve 'entrega, em procedimento não usual, de cópia da decisão na tarde dessa segunda-feira, 22, em sala situada nas dependências do STF, onde funciona unidade de apoio aos subprocuradores-gerais da República e ao PGR'. A sala é um escritório de apoio, que não conta com a presença continua de procuradores, apenas servidores.
A reportagem apurou que o documento foi entregue a uma funcionária terceirizada da Procuradoria. Nos bastidores da PGR, a comunicação sobre a decisão de Alexandre foi vista como 'fora do padrão'. Fontes ligadas ao órgão sustentam que o Ministério Público 'tem que ser intimado pessoalmente'.
Essa intimação, segundo procuradores, deve ser acompanhada dos autos da investigação, com todas as informações constantes no bojo da apuração, não somente a cópia da decisão que determinou as diligências.
Rotineiramente, oficiais de Justiça levam à PGR as decisões dos ministros dos tribunais superiores. Não foi isso que aconteceu no caso da operação contra empresários bolsonaristas, segundo a Procuradoria.
Em nota divulgada após o posicionamento da PGR, o gabinete de Alexandre de Moraes
relatou a a entrega da decisão proferida pelo ministro na sexta-feira (19) para a Assessoria de Apoio aos Membros da Procuradoria-Geral da República no Supremo. "A referida decisão, posteriormente, foi encaminhada ao gabinete da vice-procuradora-geral da República às 15h35, onde recebida às 16h40 do mesmo dia", explicou a equipe de Alexandre de Moraes.
Ao ordenar as diligências contra empresários que, em um grupo de WhatsApp
, teriam defendido um golpe de Estado em caso de eventual vitória de Lula no pleito deste ano, Alexandre de Moraes
atendeu um pedido da Polícia Federal
. Oito aliados do presidente Jair Bolsonaro foram alvo das diligências executadas pela PF
em cinco Estados nesta terça (23).
Alexandre de Moraes
também determinou a quebra de sigilo bancário e telemático (de mensagem) dos empresários, ordenou o bloqueio de contas dos investigados e ainda mandou suspender seus perfis nas redes sociais. A reportagem apurou que celulares foram apreendidos e serão periciados pela PF.
Não é a primeira vez que Moraes autoriza uma operação contra aliados bolsonaristas sem consultar a PGR. Em maio do ano passado, Aras também veio a público dizer que não foi avisado da operação que fez buscas contra o então ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles.
A própria origem da investigação que pegou os empresários apoiadores do presidente nesta terça foi aberta contra a vontade da PGR. O procurador-geral já havia sugerido o arquivamento do inquérito dos atos antidemocráticos. Ao encerrar este inquérito, porém, Moraes autorizou o intercâmbio de provas e mandou rastrear o que chamou de 'organização criminosa' identificada pela PF, dando origem à nova apuração, denominada inquérito das milícias digitais.
A investigação na qual as diligências contra empresários bolsonaristas foram ordenadas é apenas uma das que tramitam no gabinete de Alexandre de Moraes
e incomodam o Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro é alvo de cinco apurações, sendo que em duas delas a Polícia Federal
viu crime por parte do chefe do Executivo.
Em um inquérito, a Procuradoria-Geral da República já deu parecer - contrariou a conclusão da PF
e defendeu o arquivamento da investigação sobre suposta violação de sigilo, por parte de Bolsonaro, com a divulgação de informações da Polícia Federal
usadas pelo chefe do Executivo para fazer ataques ao sistema eletrônico de votação.
Tal investigação gerou um impasse entre a Procuradoria e o ministro. No parecer mais recente sobre o caso, no qual reiterou o pedido de arquivamento, a vice-procuradora-geral da República Lindôra Araújo, braço direito de Aras, afirmou que Alexandre 'violou o sistema processual acusatório, na medida que decretou diligências investigativas e compartilhou provas de ofício, sem prévio requerimento do titular da ação penal pública'.
Ainda segundo Lindôra, o ministro atropelou até mesmo a Polícia, que havia dado como concluída a investigação. Alexandre mandou os investigadores fazerem um novo relatório, de caráter adicional, no bojo da apuração, mesmo depois de a PF
já ter apresentado suas conclusões implicando Bolsonaro.