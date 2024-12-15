Miliciano é preso por matar garota que não aceitou relacionamento

SÃO PAULO - O homem que, segundo a polícia, matou uma adolescente que se recusou a ficar com ele foi preso neste domingo (15) em Queimados, na Baixada Fluminense (RJ). Na fuga, ele também matou o próprio tio e um cachorro a tiros.

Rômulo da Rocha Brito foi encontrado em um sítio por agentes da Polícia Civil. Testemunhas contaram que ele invadiu a casa da família de Raquel Portugal Silva, 16, e atirou à queima-roupa após ela recusar as investidas dele. Raquel era mãe de uma menina de um ano.

O homem fugiu e tentou se abrigar na casa da família no bairro Santo Expedido, em Queimados, na sexta (13), mas não foi aceito. Rômulo se irritou com a negativa, colocou fogo em um automóvel e atirou contra o próprio tio, Eduardo Resende, que morreu no local. Ele também atirou várias vezes contra o cachorro de um vizinho.

Raquel Portugal Silva foi assassinada a tiros pelo miliciano Rômulo da Rocha Brito após não aceitar ter relacionamento com ele Crédito: Reprodução

Cachorro Trovão foi socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi atendido em uma clínica e depois levado ao Hospital Municipal Veterinário, em Duque de Caxias, com múltiplas lesões dos órgãos, fratura no fêmur e suspeita de perfuração pulmonar. A Prefeitura de Duque de Caxias informou que ele foi encaminhado para uma avaliação de cirurgia ortopédica, mas morreu.

Polícia descobriu que Rômulo ainda estava na região de Queimados e montou operação para prendê-lo em flagrante. Também foram apreendidos uma pistola e três carregadores com 19 munições.