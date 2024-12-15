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Rio de Janeiro

Miliciano é preso por matar garota que não aceitou relacionamento

Homem também atirou e assassinou tio dele que não aceitou abrigá-lo na casa da família. Na confusão, um cachorro do vizinho também foi ferido e morreu

Publicado em 15 de Dezembro de 2024 às 18:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 dez 2024 às 18:28
SÃO PAULO - O homem que, segundo a polícia, matou uma adolescente que se recusou a ficar com ele foi preso neste domingo (15) em Queimados, na Baixada Fluminense (RJ). Na fuga, ele também matou o próprio tio e um cachorro a tiros.
Rômulo da Rocha Brito foi encontrado em um sítio por agentes da Polícia Civil. Testemunhas contaram que ele invadiu a casa da família de Raquel Portugal Silva, 16, e atirou à queima-roupa após ela recusar as investidas dele. Raquel era mãe de uma menina de um ano.
O homem fugiu e tentou se abrigar na casa da família no bairro Santo Expedido, em Queimados, na sexta (13), mas não foi aceito. Rômulo se irritou com a negativa, colocou fogo em um automóvel e atirou contra o próprio tio, Eduardo Resende, que morreu no local. Ele também atirou várias vezes contra o cachorro de um vizinho.
Raquel Portugal Silva foi assassinada a tiros pelo miliciano Rômulo da Rocha Brito após não aceitar ter relacionamento com ele
Raquel Portugal Silva foi assassinada a tiros pelo miliciano Rômulo da Rocha Brito após não aceitar ter relacionamento com ele Crédito: Reprodução
Cachorro Trovão foi socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi atendido em uma clínica e depois levado ao Hospital Municipal Veterinário, em Duque de Caxias, com múltiplas lesões dos órgãos, fratura no fêmur e suspeita de perfuração pulmonar. A Prefeitura de Duque de Caxias informou que ele foi encaminhado para uma avaliação de cirurgia ortopédica, mas morreu.
Polícia descobriu que Rômulo ainda estava na região de Queimados e montou operação para prendê-lo em flagrante. Também foram apreendidos uma pistola e três carregadores com 19 munições.
Investigação aponta que Rômulo é integrante da milícia de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. Ele responderá por feminicídio, homicídio qualificado, incêndio e porte ilegal de arma.

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