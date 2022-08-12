Michelle Bolsonaro tira foto com esposa de Guilherme de Pádua

"Vazou uma foto minha com a primeira-dama, falando que eu sou amiga íntima dela. E isso é mentira", disse Juliana. "Eu nunca troquei uma palavra sequer com ela. Nunca mesmo. Ela nem sabia quem eu era. Ela simplesmente foi lá, gentil que é, uma pessoa extremamente simples, uma mulher de Deus, porque eu sou fã, e ela tirou essa foto comigo, como todos ali, naquela fila, naquela comemoração", emendou.