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Em Igreja

Michelle Bolsonaro tira foto com esposa de Guilherme de Pádua

Encontro da primeira-dama com mulher do assassino da atriz Daniella Perez ocorreu durante evento religioso em Belo Horizonte
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 ago 2022 às 16:32

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 16:32

SÃO PAULO - A primeira-dama Michelle tirou foto com a esposa do pastor Guilherme de Pádua, assassino da atriz Daniella Perez, durante evento numa igreja de Belo Horizonte (MG) no último domingo (7). O presidente Jair Bolsonaro (PL) também estava no local. Em vídeo publicado em sua conta no Instagram, Juliana Lacerda Pádua afirmou, contudo, que nunca conversou com Michelle.
Michelle Bolsonaro e Juliana Pádua
Michelle Bolsonaro tirou foto com Juliana Pádua no último fim de semana Crédito: Reprodução
"Vazou uma foto minha com a primeira-dama, falando que eu sou amiga íntima dela. E isso é mentira", disse Juliana. "Eu nunca troquei uma palavra sequer com ela. Nunca mesmo. Ela nem sabia quem eu era. Ela simplesmente foi lá, gentil que é, uma pessoa extremamente simples, uma mulher de Deus, porque eu sou fã, e ela tirou essa foto comigo, como todos ali, naquela fila, naquela comemoração", emendou.
A informação de que Michelle e Bolsonaro teriam se encontrado com Guilherme de Pádua e Juliana Lacerda foi divulgada pelo site Em Off, que publicou a foto entre as duas. O presidente estava no local, a Igreja Batista de Lagoinha, mas não aparece na foto. O evento marcou a celebração do "Jubileu de Ouro" do pastor Márcio Valadão, que completou 50 anos de ministério na igreja.
Guilherme de Pádua foi condenado pelo assassinato de Daniella, filha da escritora Glória Perez, em 1992. Na época, ambos protagonizavam a novela "De Corpo e Alma", escrita por Glória. O caso voltou à tona recentemente por causa do lançamento da série "Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez", da HBO Max.

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