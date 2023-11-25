Mega-Sena deve pagar neste sábado prêmio de R$ 26 milhões

O concurso 2.660 da Mega-Sena, que será realizado neste sábado (25) à noite em São Paulo, pagará o prêmio de R$ 26 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista.
Ninguém acertou as seis dezenas no último concurso (2.659) - 11 - 36 - 46 - 53 - 55 - 60 - e o prêmio acumulou.
As apostas para o concurso de hoje podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.