Bolsonaro e assessores vão dividir R$ 6 mil em prêmio da Mega-Sena

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi um dos ganhadores de um prêmio de cerca de R$ 6.000 da Mega-Sena. A informação foi divulgada pelo Metrópoles e confirmada pelo UOL. Bolsonaro participou de um bolão com assessores próximos que trabalham com ele, confirmou uma fonte ao UOL.

O ex-presidente já tinha o costume de organizar bolões quando ocupava o Planalto. Bolsonaro e os assessores que participaram do bolão acertaram quatro números na Mega. O sorteio foi realizado no último sábado (11). O grupo embolsou R$ 6.000 e vai apostar a quantia na Mega da Virada, segundo o Metrópoles.