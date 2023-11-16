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Sorte

Bolsonaro e assessores vão dividir R$ 6 mil em prêmio da Mega-Sena

Eles acertaram  quatro números na Mega. O sorteio foi realizado no último sábado (11)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 nov 2023 às 14:28

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 14:28

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi um dos ganhadores de um prêmio de cerca de R$ 6.000 da Mega-Sena. A informação foi divulgada pelo Metrópoles e confirmada pelo UOL. Bolsonaro participou de um bolão com assessores próximos que trabalham com ele, confirmou uma fonte ao UOL.
O ex-presidente já tinha o costume de organizar bolões quando ocupava o Planalto. Bolsonaro e os assessores que participaram do bolão acertaram quatro números na Mega. O sorteio foi realizado no último sábado (11). O grupo embolsou R$ 6.000 e vai apostar a quantia na Mega da Virada, segundo o Metrópoles.
A Mega-Sena acumulou após ninguém ter acertado as seis dezenas, na terça-feira (14). O próximo concurso está previsto para o sábado (18) e pode pagar R$ 43 milhões.

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