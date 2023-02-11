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Sorteio

Mega-Sena deste sábado (11) deve pagar prêmio de R$ 3 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

11 fev 2023 às 12:31

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 12:31

O Concurso 2.563 da Mega-Sena, que será realizado hoje (11) à noite em São Paulo, deve pagar o prêmio de R$ 3 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h, no Espaço da Sorte.
No último concurso, na quarta-feira (8), o prêmio de R$ 153 milhões saiu para dois apostadores de São Paulo - na capital e em Piracicaba. Foram sorteadas as dezenas 06 - 12 - 32 - 44 - 51 e 57.
Duas apostas vão dividir prêmio de R$ 317,8 milhões da Mega-Sena
Duas apostas vão dividir prêmio de R$ 317,8 milhões da Mega-Sena Crédito: Marcello Casal / Agência Brasil
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

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