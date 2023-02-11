Unidos de Barreiros leva religiões afro-brasileiras para o Sambão do Povo

Unidos de Barreiros foi a 7ª escola a desfilar no Grupo A Crédito: Rodrigo Gavini

A campeã do Grupo B em 2022, Unidos de Barreiros, foi a última das sete escolas a desfilar pelo Grupo A do Carnaval de Vitória em 2023. De volta ao grupo de acesso, a escola do bairro São Cristóvão, em Vitória, levou para o Sambão do Povo as histórias das religiões afro-brasileiras, como Candomblé, Umbanda e Oxalá.

A escola entrou na avenida por volta das 6h da manhã. Mas apesar do horário, não faltou ânimo para os componentes que esperaram toda a madrugada para pisar na avenida. A escola encerrou o desfile com 54 minutos e 17 segundos, pouco abaixo do limite.

Com o enredo "Sou negro, sou raça, sou Brasil! Eis a história de nossos ancestrais os filhos de Afra!", a agremiação fundada há 51 anos fez questão de valorizar onde tudo começou.

Apesar de ter como cores principais o branco e o vermelho, a escola construiu um dos carros com predominância de cor amarela, em referência ao Egito e que ganhou brilho ao amanhecer.