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Campeã no ano passado

Unidos de Barreiros leva religiões afro-brasileiras para o Sambão do Povo

Escola entrou na avenida por volta das 6h da manhã. Mas apesar do horário, não faltou ânimo para os componentes que esperaram toda a madrugada para pisar na avenida
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

11 fev 2023 às 07:16

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 07:16

barreiros
Unidos de Barreiros foi a 7ª escola a desfilar no Grupo A Crédito: Rodrigo Gavini
A campeã do Grupo B em 2022, Unidos de Barreiros, foi a última das sete escolas a desfilar pelo Grupo A do Carnaval de Vitória em 2023. De volta ao grupo de acesso, a escola do bairro São Cristóvão, em Vitória, levou para o Sambão do Povo as histórias das religiões afro-brasileiras, como Candomblé, Umbanda e Oxalá.
A escola entrou na avenida por volta das 6h da manhã. Mas apesar do horário, não faltou ânimo para os componentes que esperaram toda a madrugada para pisar na avenida. A escola encerrou o desfile com 54 minutos e 17 segundos, pouco abaixo do limite. 
Com o enredo "Sou negro, sou raça, sou Brasil! Eis a história de nossos ancestrais os filhos de Afra!", a agremiação fundada há 51 anos fez questão de valorizar onde tudo começou.
Apesar de ter como cores principais o branco e o vermelho, a escola construiu um dos carros com predominância de cor amarela, em referência ao Egito e que ganhou brilho ao amanhecer.

Confira como foi o desfile da Unidos de Barreiros

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