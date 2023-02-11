Estreando no boxe, José Aldo recebe boas-vindas de Esquiva Falcão

José Aldo, um dos maiores lutadores de MMA do país, que aposentou-se do esporte em setembro do ano passado, deixou o UFC, mas não as lutas. Ele acaba de estrear no boxe e recebeu as boas-vindas do boxeador capixaba Esquiva Falcão à modalidade profissional.
A estreia de Aldo no boxe aconteceu na sexta-feira (11), no Rio de Janeiro (RJ), onde enfrentou o argentino Emanuel Zambrano e venceu na decisão unânime após seis rounds.
Antes da luta, Esquiva postou uma foto com o novo colega de esporte, desejando as boas-vindas. “Futuro campeão mundial e uma lenda do UFC”, escreveu, acrescentando ainda: “Já estou na torcida e passando energias positivas. Vamos para cima, campeão.”