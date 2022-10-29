Mega-Sena acumulada deve pagar hoje prêmio de R$ 130 milhões

O Concurso 2.534 da Mega-Sena, que será sorteado neste sábado (29) à noite em São Paulo, pagará o prêmio de R$ 130 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.

Duas apostas vão dividir prêmio de R$ 317,8 milhões da Mega-Sena Crédito: Marcello Casal / Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas no último concurso (2.533), realizado quarta-feira (26), quando foram sorteadas as dezenas 17, 18, 20, 37, 45 e 53.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.