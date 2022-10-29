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Acumulada

Mega-Sena acumulada deve pagar hoje prêmio de R$ 130 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

Publicado em 29 de Outubro de 2022 às 12:48

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

29 out 2022 às 12:48
O Concurso 2.534 da Mega-Sena, que será sorteado neste sábado (29) à noite em São Paulo, pagará o prêmio de R$ 130 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.
Duas apostas vão dividir prêmio de R$ 317,8 milhões da Mega-Sena
Duas apostas vão dividir prêmio de R$ 317,8 milhões da Mega-Sena Crédito: Marcello Casal / Agência Brasil
Ninguém acertou as seis dezenas no último concurso (2.533), realizado quarta-feira (26), quando foram sorteadas as dezenas 17, 18, 20, 37, 45 e 53.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. 
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio. 

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