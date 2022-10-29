Sábado de final da Libertadores tem interdições em ruas de Vitória

Flamengo busca o título da Libertadores neste sábado Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O caminho de Flamengo e Athletico-PR até a final da Libertadores, que acontece neste sábado (29) no Equador, envolveu jogos difíceis, momentos emocionantes, golaços e muitas surpresas. Mas para evitar contratempo, os capixabas que moram em Vitória e que irão sair de casa para acompanhar a partida ou qualquer outro compromisso precisam prestar atenção em outro caminho: o do trânsito nos bairros Jardim Camburi e Praia do Canto.

Os dois bairros terão ruas interditadas para a final que decide quem fica com a "glória eterna". Mesmo que a partida seja disputada a quilômetros de distância, a mobilização no Espírito Santo envolve trânsito e segurança.

De acordo com a Prefeitura de Vitória, viaturas da Guarda Municipal estarão em diversas regiões da cidade e acionamentos podem ser feitos pelo telefone 190.

PRAIA DO CANTO

Interdições na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Reprodução | Prefeitura de Vitória

A interdição na Praia do Canto acontece do meio-dia até 23h59 deste sábado (29). Os pontos de interdição serão:

Rua João da Cruz, no trecho entre a avenida Saturnino de Brito até a rua Aleixo Neto



Rua Joaquim Lírio, entre a Rua Afonso Cláudio até a Rua Manoel Gonçalves Carneiro.



Região do Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória, terá interdições Crédito: Carlos Alberto Silva

Durante a interdição, não será permitido o estacionamento de veículos nos trechos. O trânsito será desviado pelas vias próximas.

JARDIM CAMBURI

Interdições em Vitória para o sábado de Libertadores Crédito: Reprodução | Prefeitura de Vitória

Já em Jardim Camburi, a interdição será no seguinte local:

Avenida Judith Castelo Leão Ribeiro, no trecho entre as ruas Dionisio Abaurre e Esmerio Barros Deorce

