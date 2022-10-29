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Flamengo X Athletico-PR

Sábado de final da Libertadores tem interdições em ruas de Vitória

Jardim Camburi e Praia do Canto terão ruas interditadas para a final que decide quem fica com a "glória eterna". Os trechos serão liberados na noite deste sábado (29)

Publicado em 29 de Outubro de 2022 às 12:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2022 às 12:33
Pedro, Everton Ribeiro e Thiago Maia comemoram gol do Flamengo
Flamengo busca o título da Libertadores neste sábado Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O caminho de Flamengo e Athletico-PR até a final da Libertadores, que acontece neste sábado (29) no Equador, envolveu jogos difíceis, momentos emocionantes, golaços e muitas surpresas. Mas para evitar contratempo, os capixabas que moram em Vitória e que irão sair de casa para acompanhar a partida ou qualquer outro compromisso precisam prestar atenção em outro caminho: o do trânsito nos bairros Jardim Camburi e Praia do Canto.
Os dois bairros terão ruas interditadas para a final que decide quem fica com a "glória eterna". Mesmo que a partida seja disputada a quilômetros de distância, a mobilização no Espírito Santo envolve trânsito e segurança.
De acordo com a Prefeitura de Vitória, viaturas da Guarda Municipal estarão em diversas regiões da cidade e acionamentos podem ser feitos pelo telefone 190.

PRAIA DO CANTO

Interdições na Praia do Canto, em Vitória
Interdições na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Reprodução | Prefeitura de Vitória
A interdição na Praia do Canto acontece do meio-dia até 23h59 deste sábado (29). Os pontos de interdição serão:
  • Rua João da Cruz, no trecho entre a avenida Saturnino de Brito até a rua Aleixo Neto
  • Rua Joaquim Lírio, entre a Rua Afonso Cláudio até a Rua Manoel Gonçalves Carneiro.
Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória
Região do Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória, terá interdições Crédito: Carlos Alberto Silva
Durante a interdição, não será permitido o estacionamento de veículos nos trechos. O trânsito será desviado pelas vias próximas.

JARDIM CAMBURI

Interdições em Vitória para o sábado de Libertadores
Interdições em Vitória para o sábado de Libertadores Crédito: Reprodução | Prefeitura de Vitória
Já em Jardim Camburi, a interdição será no seguinte local:
  • Avenida Judith Castelo Leão Ribeiro, no trecho entre as ruas Dionisio Abaurre e Esmerio Barros Deorce
Em Jardim Camburi, a interdição acontece das 10 às 22 horas. O trânsito será desviado pelas vias adjacentes e a responsabilidade pela sinalização será da Associação Comunitária de Jardim Camburi (ACJAC).

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