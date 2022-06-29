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Loteria

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 37 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 07:37

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

29 jun 2022 às 07:37
Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi
O concurso 2.495 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (28) à noite no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 08 - 12 - 14 - 30 - 33 - 41.
O próximo concurso (2.496), na quinta-feira (29), deve pagar um prêmio de R$ 37 milhões.
A quina teve 37 ganhadores e cada um vai receber R$ 54.647,64. Os 3.602 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 801,92.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

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