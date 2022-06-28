Covid-19: ES registra dez mortes e 5.399 casos em 24 horas

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Até esta terça-feira (28), mais de 3,80 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.053.653, com 4.135 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,30% no Estado.