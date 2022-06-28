O Espírito Santo chegou a 14.484 mortes e 1.111.036 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado nesta terça-feira (28) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados dez óbitos e 5.399 novas infecções em 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 127.678
- Vila Velha: 125.215
- Vitória: 121.845
- Cariacica: 86.061
- Linhares: 53.219
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 19.797
- Praia da Costa (Vila Velha): 15.228
- Jardim da Penha (Vitória): 12.368
- Itapuã (Vila Velha): 9.013
- Praia do Canto (Vitória): 8.880
Até esta terça-feira (28), mais de 3,80 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.053.653, com 4.135 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,30% no Estado.
Covid-19 - ES registra dez mortes e 5.399 casos em 24 horas