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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra dez mortes e 5.399 casos em 24 horas

Estado chegou a 14.484 óbitos e 1.111.036 infecções desde o início da pandemia; dados foram atualizados nesta terça-feira (28) pela Sesa

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2022 às 18:24
Espírito Santo chegou a 14.484 mortes e 1.111.036 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado nesta terça-feira (28) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados dez óbitos e 5.399 novas infecções em 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 127.678
  2. Vila Velha: 125.215
  3. Vitória: 121.845
  4. Cariacica: 86.061
  5. Linhares: 53.219
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 19.797
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 15.228
  3. Jardim da Penha (Vitória): 12.368
  4. Itapuã (Vila Velha): 9.013
  5. Praia do Canto (Vitória): 8.880
Até esta terça-feira (28), mais de 3,80 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.053.653, com 4.135 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,30% no Estado.
Covid-19 - ES registra dez mortes e 5.399 casos em 24 horas

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