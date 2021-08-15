Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 34 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.400 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (14) à noite no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Os números sorteados foram 09, 21, 25, 26, 36 e 53.
O próximo concurso, na quarta-feira (18) deverá pagar R$ 34 milhões.
A quina teve 52 ganhadores e pagará o prêmio individual de R$ 49.503,96. Os 3.623 acertadores da quadra receberão, cada um, R$ 1.015,02.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do concurso, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.