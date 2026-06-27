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Copa do Mundo

Árbitro italiano apita jogo entre Brasil e Japão

A Fifa também anunciou que o brasileiro Wilton Pereira Sampaio será o responsável pelo confronto entre Marrocos e Holanda

Publicado em 27 de Junho de 2026 às 18:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jun 2026 às 18:54

Válida pela fase de 32 da Copa do Mundo, a partida entre Brasil e Japão marcada para esta segunda-feira (29), às 14h, será apitada pelo árbitro italiano Maurizio Mariani. A informação foi divulgada pela Fifa (Federação Internacional de Futebol) pelas redes sociais.


Completam a equipe de arbitragem do jogo disputado no estádio NRG, em Houston, os assistentes Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, também da Itália, e os suíços Sandro Schaerer e Stephane de Almeida.

Crystal Palace v Rayo Vallecano - Red Bull Arena, Leipzig, Germany - May 27, 2026/ Árbitro Maurizio Mariani
Árbitro Maurizio Mariani REUTERS/Maryam Majd/Folhapress

Este será o terceiro jogo de Mariani em Copas - todos neste Mundial. O árbitro de 44 anos também atuou no empate em 1 a 1 entre Arábia Saudita e Uruguai e na vitória por 1 a 0 da Colômbia sobre a República Democrática do Congo.


O italiano apitou 33 partidas na última temporada, a maioria pelo primeira divisão do Campeonato Italiano.


A Fifa também anunciou que o brasileiro Wilton Pereira Sampaio será o responsável pelo confronto entre Marrocos e Holanda, ao lado dos assistentes Bruno Pires e Bruno Boschilia


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