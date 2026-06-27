Árbitro italiano apita jogo entre Brasil e Japão

Este será o terceiro jogo de Mariani em Copas - todos neste Mundial. O árbitro de 44 anos também atuou no empate em 1 a 1 entre Arábia Saudita e Uruguai e na vitória por 1 a 0 da Colômbia sobre a República Democrática do Congo.





O italiano apitou 33 partidas na última temporada, a maioria pelo primeira divisão do Campeonato Italiano.





A Fifa também anunciou que o brasileiro Wilton Pereira Sampaio será o responsável pelo confronto entre Marrocos e Holanda, ao lado dos assistentes Bruno Pires e Bruno Boschilia



