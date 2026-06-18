Média de gols na primeira rodada da Copa é a maior desde 1958

Com 75 gols em 24 jogos, a primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 registrou a melhor média em 68 anos: 3,12 gols por partida, o índice mais alto desde a edição de 1958, na Suécia, com 3,63 gols por jogo, de acordo com estatísticas da Fifa. As edições recentes apresentaram médias inferiores. A primeira rodada da Copa do Qatar, em 2022, teve média de 2,56 gols por jogo -a Espanha registrou a maior goleada daquela estreia, ao vencer a Costa Rica por 7 a 0.





O novo formato da Copa ampliou o número de jogos, com seleções mais fracas tecnicamente. Como a Fifa aumentou o número de participantes para 48 seleções, a primeira rodada dos grupos passou de 16 para 24 partidas.





A Alemanha aplicou a maior goleada da primeira rodada desta Copa. A equipe alemã venceu Curaçao por 7 a 1 pelo Grupo E, resultado que entrou para a lista das maiores goleadas da história dos Mundiais. Outros jogos também ajudaram a elevar os números da rodada. A Suécia derrotou a Tunísia por 5 a 1 em partida válida pelo Grupo F, e a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 em jogo movimentado pelo Grupo L.





O recorde histórico da rodada de abertura pertence à Copa de 1950. O torneio disputado no Brasil registrou 38 gols em seis jogos: 6,33 gols por partida. As primeiras edições da Copa reuniam poucas seleções. O número reduzido de confrontos dava peso maior às goleadas sobre a média geral.





Das 24 partidas disputadas até o momento, 12 tiveram três ou mais gols marcados. Até mesmo seleções menores puderam comemorar: República Democrática do Congo, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão marcaram pela primeira vez na história do evento.