Saúde vascular: veja como vitaminas e suplementos podem proteger veias e artérias

“Além disso, o exercício físico é extremamente importante. A Organização Mundial da Saúde compara que o sedentarismo é quase tão nocivo quanto o cigarro. O corpo humano não foi feito para ficar parado, pois a prática de exercícios físicos aumenta o fluxo da circulação do sangue e melhora o retorno venoso com a finalidade de levar oxigênio às células dos músculos e tecidos próximos. Assim como o sangue chega aos membros inferiores, ele precisa retornar ao coração para ser bombeado novamente”, explica a Dra. Aline Lamaita.