Pancas recebe festival com seis modalidades de esporte de aventura

O município de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, recebe nos dias 21 e 22 de agosto a segunda edição do UTV Radical Pontões Capixabas. Após estrear voltado exclusivamente para os veículos UTV, o evento passa a reunir seis modalidades esportivas e deve atrair mais de 500 participantes entre atletas e praticantes de esportes de aventura, segundo a organização.





Além das provas de UTV, a programação contará com disputas de trail run, mountain bike, motociclismo off-road, big trail e quadriciclos. As atividades serão realizadas na região dos Pontões Capixabas, conhecida pelas formações rochosas e trilhas que atraem praticantes de esportes em meio à natureza.



