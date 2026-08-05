Pancas recebe festival com seis modalidades de esporte de aventura

O município de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, recebe nos dias 21 e 22 de agosto a segunda edição do UTV Radical Pontões Capixabas. Após estrear voltado exclusivamente para os veículos UTV, o evento passa a reunir seis modalidades esportivas e deve atrair mais de 500 participantes entre atletas e praticantes de esportes de aventura, segundo a organização.
Além das provas de UTV, a programação contará com disputas de trail run, mountain bike, motociclismo off-road, big trail e quadriciclos. As atividades serão realizadas na região dos Pontões Capixabas, conhecida pelas formações rochosas e trilhas que atraem praticantes de esportes em meio à natureza.
De acordo com o organizador Alessandro Pelegrini, a proposta é consolidar o evento no calendário esportivo capixaba e fortalecer Pancas como destino para competições de aventura.
"O maior legado que buscamos não é apenas realizar um grande evento, mas construir um projeto permanente para o Espírito Santo. Estamos criando um ambiente capaz de atrair atletas, investimentos, turismo e desenvolvimento para a região. Os Pontões Capixabas possuem características únicas para os esportes de aventura e queremos que Pancas seja reconhecida nacionalmente como uma das principais capitais brasileiras do segmento", disse.
Entre os atletas confirmados estão Fabrício de Oliveira Cheade e a corredora Taciana Pelissari, no trail run; Elias Sutério Mendes, no mountain bike; Giordano Ribeiro, no motociclismo off-road; além dos pilotos de UTV Henrique Machado (Rickin22), Alex Scarton e Vinycios Zavarize.
A programação também terá ações sociais, com arrecadação de alimentos e brinquedos destinados à Pestalozzi, à Creche Municipal e a famílias em situação de vulnerabilidade da região. Segundo a organização, todas as modalidades seguirão o conceito internacional Leave No Trace ("Não Deixe Rastros"), voltado à preservação ambiental durante atividades em ambientes naturais.