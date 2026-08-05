5 dicas para recuperar o ritmo de estudos após as férias

De acordo com Rodrigo Machado, autor do Sistema Anglo de Ensino, o primeiro passo para retomar o ritmo é avaliar o tempo disponível e estruturar um planejamento realista. “Depois de colocar no papel o tempo que o estudante terá para se dedicar aos estudos, é importante identificar quais são seus pontos fortes e suas maiores dificuldades em cada disciplina. Dessa forma, ele consegue direcionar melhor seus esforços para os conteúdos que exigem mais atenção”, explica.