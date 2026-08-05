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Brasil

5 dicas para recuperar o ritmo de estudos após as férias

Algumas estratégias podem fazer a diferença na preparação e contribuir para melhores resultados nas provas

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 16:14

Portal Edicase

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Publicado em 

05 ago 2026 às 16:14
Organização e planejamento são fundamentais para estudantes que buscam melhorar o desempenho no Enem e outros vestibulares (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock)
Organização e planejamento são fundamentais para estudantes que buscam melhorar o desempenho no Enem e outros vestibulares Crédito: Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock

Após o período de descanso das férias de julho, muitos estudantes encontram dificuldades para retomar o ritmo de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares. Com a segunda metade do ano em andamento e as provas cada vez mais próximas, aumenta a necessidade de recuperar o foco e reorganizar a rotina de estudos.

De acordo com Rodrigo Machado, autor do Sistema Anglo de Ensino, o primeiro passo para retomar o ritmo é avaliar o tempo disponível e estruturar um planejamento realista. “Depois de colocar no papel o tempo que o estudante terá para se dedicar aos estudos, é importante identificar quais são seus pontos fortes e suas maiores dificuldades em cada disciplina. Dessa forma, ele consegue direcionar melhor seus esforços para os conteúdos que exigem mais atenção”, explica.

Abaixo, o especialista destaca algumas dicas para recuperar o ritmo de estudos após o período de férias e enfrentar o segundo semestre. Confira!

1. Tenha um cronograma de estudos bem-estruturado

Com um planejamento organizado e metas realistas, o estudante consegue estabelecer uma rotina mais eficiente e acompanhar sua evolução ao longo das semanas.

2. Equilibreestudo e descanso

Para ter bons resultados , é essencial estar descansado e manter a concentração durante a prova. “Se o aluno acelera demais o ritmo no primeiro semestre e chega à fase das provas em exaustão, o desempenho tende a ser prejudicado”, alerta oautor.

Priorizar conteúdos estratégicos ajuda o estudante a aproveitar melhor o tempo de preparação para o Enem e vestibulares (Imagem: TZIDO SUN | Shutterstock)
Priorizar conteúdos estratégicos ajuda o estudante a aproveitar melhor o tempo de preparação para o Enem e vestibulares Crédito: Imagem: TZIDO SUN | Shutterstock

3. Definaprioridadesnarotina de estudos

Como não é possível aprofundar todos os conteúdos da mesma forma, é importante identificar quais temas têm maior incidência nos exames e quais disciplinas apresentam mais dificuldade para direcionar melhor o tempo. “Cálculo estequiométrico, por exemplo, é um conteúdo de Química com alta incidência nos vestibulares. Se o estudante tem dificuldade nesse assunto, ele deve incluí-lo como prioridade no cronograma”, afirma Rodrigo Machado.

4. Resolva provas anteriores e faça simulados

Praticarquestões antigas ajuda o aluno a conhecer o estilo das provas e a identificar os assuntos mais cobrados. Além disso, os simulados completos permitem treinar o gerenciamento do tempo. “Se a principal meta do estudante é a Fuvest, vestibular para ingresso na Universidade de São Paulo (USP), é fundamental resolver provas anteriores para se familiarizar com o formato do exame”, destaca.

5. Pratique a redação semanalmente

A redação merece atenção especial, já que costuma ter peso relevante em grande parte dos processos seletivos. A escrita precisa ser treinada com frequência para haver evolução. “A prática constante permite identificar erros, aprimorar a argumentação e evoluir gradualmente”, ressalta.

Também é importante simular as condições reais da prova. “Se o estudante terá cerca de uma hora e 30 minutos para produzir a redação no dia do exame, esse mesmo tempo deve ser utilizado nos treinos”, finaliza Rodrigo Machado.

Por Laura Ragazzi

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