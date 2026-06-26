Senegal goleia o Iraque e sonha com vaga no mata-mata da Copa





Os senegaleses começaram o jogo bem, abrindo o placar logo aos 4 minutos em escanteio: Seck cabeceou no chão e a bola quicou para o alto do canto esquerdo do goleiro iraquiano. Pouco depois, Mané invadia a área quando foi derrubado pelo zagueiro Sulaka, do Iraque, que o puxou pelo calção. O juiz marcou falta e deu cartão amarelo, mas corrigiu para o vermelho após intervenção do VAR, já que o senegalês ficaria cara a cara com o goleiro.





Mané cobrou a falta que sofreu e quase marcou um golaço, com chute no lado oposto da barreira defendido pelo goleiro Basil, que caiu com dores no ombro e precisou ser atendido. Basil ainda teve que ser atendido aos 41 minutos do primeiro tempo, depois de ser derrubado pelo ataque do Senegal. No intervalo, não resistiu às dores e teve que ser substituído.





Com um jogador a mais, Senegal tinha o cenário perfeito para aumentar seu saldo de gols na luta pela vaga de terceiro colocado. E conseguiu. Depois de muita insistência, aos 10min, Camara roubou a bola no meio e levou até a linha de fundo, de onde tocou para Ismaila Sarr marcar na pequena área, fazendo o segundo.

Logo em seguida, aos 13min, Pape Gueye, que acabava de entrar, acertou um chutaço de fora da área, no canto superior direito do goleiro Jalal Hassan, que também entrara há pouco. O mesmo Gueye fez o quarto gol com outro chute potente, desta vez de voleio, aos 25 minutos da etapa final.