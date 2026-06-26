França bate Noruega com hat-trick de Dembélé, enquanto Mbappé passa em branco

Os noruegueses, confortáveis com a segunda posição do grupo, escalaram o time reserva, sem Haaland nem Odegaard, para a partida contra a França titular.





Os franceses realmente não estavam ali só para cumprir tabela. Em 20 segundos de jogo, Mbappé já acertou o travessão com um chute forte, o primeiro dos cinco que deram nos primeiros sete minutos de partida. No quinto, saiu o golaço de Dembelé. Aberto pela direita, ele recebeu belo passe de Mbappé, cortou para o meio e bateu forte no canto esquerdo do goleiro.





Na sequência, os franceses continuaram pressionando. Aos 19min, Mbappé deu nova a assistência para Dembelé, que marcou um golaço de longe em lance de liberdade semelhante ao do primeiro gol.

Logo depois da saída de jogo do segundo gol francês, os nórdicos reagiram com uma jogada rápida. O meia Aasgard driblou o zagueiro Upamecano e chutou rasteiro no contrapé do goleiro Maignan, que mal conseguiu pular.





Só que, 11 minutos depois, Dembelé voltou e marcou o terceiro gol após uma troca de passes longa. No canto direito da área outra vez, ele teve espaço para fingir dois chutes antes de arrematar cruzado e vencer o goleiro reserva Selvik.O craque do PSG terminou o primeiro tempo com um hat-trick em três chutes dados: 100% de conversão em gol.





No segundo tempo, a Noruega conseguiu cavar um pênalti em dois minutos jogados: Bobb foi derrubado pelo lateral esquerdo Theo Hernández dentro da área. Larsen bateu muito mal a penalidade no canto esquerdo, e Maignan pegou sem dificuldade. Se a Noruega entrou com o time reserva, os franceses não contaram com o técnico Didier Deschamps na beira do campo. Deschamps voltou à França para o velório de sua mãe, que morreu na terça-feira (23).



