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Copa do Mundo

França bate Noruega com hat-trick de Dembélé, enquanto Mbappé passa em branco

Desiré Doué marcou o último gol francês

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 18:28

EDUARDO MARINI

EDUARDO MARINI

Publicado em 

26 jun 2026 às 18:28
Dembelé e Mbappé
Reprodução / @equipedefrance

Com o time totalmente reserva, a Noruega enfrentou a França, que não poupou nenhum titular, pela liderança do Grupo I da Copa do Mundo. E tomou uma goleada de 4 a 1 no estádio de Boston (EUA).

Dembelé roubou a cena com um hat-trick (três gols) e comandou a vitória que consolidou os franceses na liderança do grupo. O artilheiro Mbappé não marcou desta vez.


Com o resultado, eles aguardam o fechamento da rodada para saber seu adversário na fase de 32, um dos oito melhores terceiros colocados. Assim, a França fica do outro lado da chave do Brasil. Ou seja: só enfrentarão a seleção brasileira caso ambos cheguem à final.


Os noruegueses, que ficaram na segunda posição, têm duelo marcado contra a Costa do Marfim, na terça-feira (30), às 14h. Quem vencer a partida enfrentará o classificado de Brasil x Japão.


O jogo


Os noruegueses, confortáveis com a segunda posição do grupo, escalaram o time reserva, sem Haaland nem Odegaard, para a partida contra a França titular.


Os franceses realmente não estavam ali só para cumprir tabela. Em 20 segundos de jogo, Mbappé já acertou o travessão com um chute forte, o primeiro dos cinco que deram nos primeiros sete minutos de partida. No quinto, saiu o golaço de Dembelé. Aberto pela direita, ele recebeu belo passe de Mbappé, cortou para o meio e bateu forte no canto esquerdo do goleiro.


Na sequência, os franceses continuaram pressionando. Aos 19min, Mbappé deu nova a assistência para Dembelé, que marcou um golaço de longe em lance de liberdade semelhante ao do primeiro gol.

Logo depois da saída de jogo do segundo gol francês, os nórdicos reagiram com uma jogada rápida. O meia Aasgard driblou o zagueiro Upamecano e chutou rasteiro no contrapé do goleiro Maignan, que mal conseguiu pular.


Só que, 11 minutos depois, Dembelé voltou e marcou o terceiro gol após uma troca de passes longa. No canto direito da área outra vez, ele teve espaço para fingir dois chutes antes de arrematar cruzado e vencer o goleiro reserva Selvik.O craque do PSG terminou o primeiro tempo com um hat-trick em três chutes dados: 100% de conversão em gol.


No segundo tempo, a Noruega conseguiu cavar um pênalti em dois minutos jogados: Bobb foi derrubado pelo lateral esquerdo Theo Hernández dentro da área. Larsen bateu muito mal a penalidade no canto esquerdo, e Maignan pegou sem dificuldade. Se a Noruega entrou com o time reserva, os franceses não contaram com o técnico Didier Deschamps na beira do campo. Deschamps voltou à França para o velório de sua mãe, que morreu na terça-feira (23).


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