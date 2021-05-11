Loteria: apostador de Cariacica leva sozinho mais de R$ 735 mil na Quina

Aposta de Cariacica acertou os cinco números da Quina e embolsou mais de R$ 735 mil Crédito: Divulgação/Caixa

Um sortudo de Cariacica levou sozinho o prêmio de R$ 735.139,85 com aposta mínima de cinco números. O sorteio do concurso 5560 foi realizado na noite desta segunda-feira (10), em São Paulo. Confira os números sorteados:

32, 55, 56, 62, 63

O vencedor fez o jogo na modalidade Teimosinha, em que a aposta participa de vários concursos consecutivos, evitando a necessidade de passar em uma Lotérica diariamente para montar novas opções. Além do prêmio único recebido pelo morador do Espírito Santo, 40 apostas foram premiadas na quadra, o que rendeu R$ 9.976,90 de prêmio para cada uma delas. Quem acertou três, dos cinco números, vai receber um prêmio no valor de R$ 179,62. Ao todo, 3.341 bilhetes foram sorteados no terno.

O próximo sorteio da Quina está marcado para esta terça-feira (11). O concurso 5561 vai ser transmitido ao vivo ao vivo na internet por meio do canal oficial da Caixa Econômica no YouTube. O prêmio volta a ficar estimado em R$ 700 mil.