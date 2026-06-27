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Futebol Capixaba

Rio Branco empata com o Uberlândia e se despede da Série D

Time capixaba havia perdido no jogo de ida da segunda fase

Publicado em 27 de Junho de 2026 às 19:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2026 às 19:03
Uberlândia, x Rio Branco-ES, pela Série D do Brasileirão 2026
Alef Jordan/Capixaba News

Chegou ao fim a participação do Rio Branco no Campeonato Brasileiro Série D 2026. Na noite deste sábado, no jogo de volta da segunda fase, disputado no estádio Parque do Sabiá, no Triângulo Mineiro, o Capa-Preta empatou com o Uberlândia em 2 a 2. Como havia perdido por 2 a 0, na ida, o time capixaba se despediu da competição. Breno Melo e Geovane Silva marcaram os gols do Brancão.


Eliminado, Rio Branco encerra as suas atividades no futebol profissional com ainda seis meses para o fim da temporada. Após os inúmeros fracassos este ano, em 2027 o Capa-Preta vai jogar apenas o Campeonato Capixaba e a Copa Espírito Santo.


O jogo


O Rio Branco criou boas oportunidades desde os minutos iniciais, exigindo intervenções de Jefferson Luís em finalizações de Braga e Gui Mendes, além de desperdiçar uma grande chance com Breno Melo, que saiu cara a cara com o goleiro. O Uberlândia também levou perigo, principalmente em uma cabeçada de Calazans e em uma cobrança de falta de Tomas Bastos defendida por Andrey. Aos 42 minutos, porém, Breno Melo aproveitou uma saída de bola errada de Diego Fumaça, recuperou a posse e acertou um forte chute de fora da área para marcar o gol que colocou o Rio Branco em vantagem antes do intervalo.

Logo aos dois minutos, do segundo tempo, o Uberlândia teve um pênalti marcado, convertido por Kayke para igualar o placar. O Rio Branco-ES respondeu rapidamente e voltou à frente aos 15 minutos, quando Geovane recebeu na área, driblou a marcação e marcou. A vantagem, porém, durou pouco: um minuto depois, Tomas Bastos aproveitou um contra-ataque para deixar tudo igual novamente. Na sequência, as duas equipes criaram oportunidades, com destaque para uma defesa de Jefferson Luís em chute de Rodrigo Carioca e para uma intervenção de Andrey em cabeçada de Marcelo Augusto. Nos minutos finais, o Rio Branco ainda esteve perto da vitória, mas Neto acertou o travessão em um chute de primeira. Após o apito final, o time mineiro ficou com a vaga.

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