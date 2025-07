Preconceito

Médico é preso por racismo e agredir funcionários em hotel de luxo em SE

Em nota, o Hotel Vidam repudiou a atitude do hóspede. A empresa também afirmou se solidarizar com os funcionários agredidos, e disse ter prestado todo o apoio desde o ocorrido

Um médico de 44 anos foi preso por agressão e injúria racial contra funcionários de um hotel de luxo em Acaraju (SE). Médico é natural de São Paulo e estava hospedado no Hotel Vidam. No último final de semana, ele teria chegado embriagado ao estabelecimento e passou a agredir alguns funcionários que estavam na recepção. As informações são da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe.

