Bairro Campo Grande

Mulher é atropelada ao descobrir traição do marido em motel de Cariacica

Ela afirmou que viu companheiro sair de motel com outra mulher no carro e partiu para cima; momento em que o homem teria acelerado o veículo em sua direção, atingindo o braço dela

Uma mulher de 29 anos recorreu à Polícia Civil e denunciou o marido, de 31, afirmando ter sido atropelada por ele após segui-lo até um motel e descobrir que estava sendo traída. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (21), no bairro Campo Grande, em Cariacica . Segundo a vítima, os dois estavam juntos havia 11 anos. >

Após o ocorrido, a mulher procurou a Delegacia Regional de Cariacica para registrar um boletim de ocorrência contra o marido. Ela relatou à polícia ter ficado com ferimentos no braço causados pelo retrovisor do carro, que teria ficado danificado. >