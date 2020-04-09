Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Médico de Kalil diz que não tem como dizer se foi cloroquina o motivo da cura
Coronavírus

Médico de Kalil diz que não tem como dizer se foi cloroquina o motivo da cura

Kalil tomou cloroquina em seu tratamento contra o coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 08:48

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 08:48

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay
O cardiologista Roberto Kalil, do hospital Sírio-Libanês, tomou cloroquina em seu tratamento contra o coronavírus mesmo com a discordância de um de seus médicos, Carlos Carvalho, da mesma instituição.
O pneumologista diz que Kalil perguntou se deveria incorporar a cloroquina e ele respondeu que não concorda do uso do remédio para isso no momento, mas que não se oporia ao colega. "Cientificamente, estou certo de que ainda não há estudos que comprovem a eficácia da cloroquina", diz Carvalho.
"Não há como dizer que foi a cloroquina que ajudou o Kalil. Ele tomou outros remédios além dela", completa. "Eu mesmo tive coronavírus, tomei Novalgina e outros remédios e estou curado. Vou dizer que a Novalgina cura coronavírus?"

Veja Também

Brasil registra 133 mortes em um dia e total chega a 800

Carvalho, 66, faz parte de grupo de risco, foi contaminado pelo coronavírus e curou-se sem cloroquina. "Se amanhã os estudos mostrarem que a cloroquina é eficaz, vou receitar aos pacientes. Por enquanto nada disso foi apresentado", afirma.
Mas ele ressalta que existe também o lado emocional, e então ele tem conversado com pacientes caso a caso para decidir se aplica ou não a cloroquina. Ele diz que não acha arriscado o uso da substância, já que os efeitos colaterais são pequenos.
Nesta quarta-feira (8), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) saudou Kalil em seu pronunciamento, pela decisão de ter declarado que se tratou com cloroquina e por dizer que está usando o remédio em seus pacientes.

Veja Também

Panelaço no ES é registrado durante pronunciamento de Bolsonaro

À reportagem Carvalho disse que não viu o pronunciamento. Informado de que o presidente disse que a decisão de Kalil poderia salvar milhares de vidas, ele disse não saber se procede.
"Não sei dizer. Não digo que está errado quem prescreve. Mas acho que ainda não temos estudos científicos o suficiente para receitar cloroquina para todo mundo", diz.
"Você pode gerar uma situação em que a pessoa contaminada com coronavírus acha que tem que conseguir cloroquina e, se não conseguir, fica desesperada, quando ainda não é certo que esse é o método eficaz", conclui.

Veja Também

Secretaria de Linhares confirma morte de morador com coronavírus

Coronavírus: Sesa investiga se contaminados em plataforma são do ES

200 mil no ES podem ter direito à conta de luz gratuita por 3 meses

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

No Estado, mais de 3 mil crianças são registradas apenas com o nome da mãe a cada ano. Desde 2020, esse número se aproxima de 21 mil registros sem identificação paterna
Nova plataforma facilita acesso a reconhecimento de paternidade no ES
Saiba quais os melhores modelos de máquina de lavar roupas em 2026
Imagem BBC Brasil
Reino Unido se prepara para escassez de comida causada por guerra no Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados