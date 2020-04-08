Panelaço no ES é registrado durante pronunciamento de Bolsonaro

Panelaços e gritos - tanto de protestos quanto de apoio - ao presidente Jair Bolsonaro foram registrados na noite desta quarta-feira (8), em bairros da Grande Vitória, mas de forma menos intensa que os panelaços anteriores.
O protesto aconteceu durante um pronunciamento de Bolsonaro sobre a situação do país em meio à pandemia do coronavírus.
Outros protestos já foram registrados contra o presidente durante o período da pandemia. Na noite de hoje, o panelaçõ começou por volta das 20h30, quando teve início o discurso de Bolsonaro na televisão.
VITÓRIA
Em Vitória, os internautas registraram panelaços nos bairros Jardim Camburi e Praia do Canto. Os moradores dividiam gritos de apoio e de críticas a Jair Bolsonaro.
VILA VELHA
Já em Vila Velha, as manifestações foram registradas no bairro Praia da Costa e Praia das Gaivotas. Gritos de "mito" e "fora Bolsonaro" foram ouvidos em diversos bairros.