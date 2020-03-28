De uma menina confusa no ES: “Mãe, este panelaço é contra ou a favor?”

Panelaço serve para qualquer causa Crédito: Amarildo

Ninguém tem mais certeza de nada. São tantos panelaços contra o presidente Bolsonaro e alguns outros a favor da presidente que um menina em Itapoã, Vila Velha, já um pouco confusa, ao ouvir o barulho de quase todo dia, por volta das 20h30, não se conteve e perguntou: “Mãe, este panelaço é contra ou a favor?”

STRIPPER NA QUARENTENA

Uma empresa de stripper está oferecendo aos seus clientes um catálogo digital. O cliente recebe as opções, escolhe o seu dançarino, paga e se diverte normalmente neste período de quarentena.

PREFEITURA DE VILA VELHA SOB PRESSÃO

O Ministério Público Estadual chegou a notificar a Prefeitura de Vila Velha para que fechasse o ponto de vacinação dos idosos no Santuário de Vila Velha, o que acabou acontecendo.

CADÊ OS CLIENTES DOS POSTOS?

O preço da gasolina cai à medida que a crise aumenta. Tem posto em Vila Velha vendendo o combustível a pouco mais de R$ 4 o litro.

MARILÂNDIA EM CHAMAS

De um velhinho desapontado com a Prefeitura de Marilândia, que retirou bancos da rua para que idosos não fiquem sentados e correndo risco de contaminação: “Agora eu tenho que levar a minha cadeira nas costas, não tem outro jeito”.

O MUNDO PAROU

Uma comissária de Vila Velha que trabalha na Emirates conta que o voo dela de Praga (República Tcheca) para Dubai tinha apenas sete passageiros a bordo. O “aviãozinho” é um Boeing com capacidade para mais de 400.

DUBAI PAROU

Por falar nisso, o Aeroporto de Dubai, o maior do mundo em movimentação de voos internacionais (86,4 milhões de passageiros em 2019), está todo fechado desde a última quarta-feira. Tudo por culpa desta “gripezinha” e deste “resfriadinho”.

TÉDIO AO VIVO

A vice-governadora Jaqueline Moraes tem ficado ao lado de Casagrande nas entrevistas coletivas do governador. Na quarta, ele chegou a teclar seu celular por alguns minutos enquanto o chefe falava aos jornalistas.

VÍRUS NO SAMBA

Até o mundo do samba foi atingido. Por causa da pandemia do coronavírus, a eleição para a nova diretoria da Unidos da Piedade foi adiada.

#SOMOSCAPIXABAS

Está em curso um movimento para valorizar a economia capixaba nestes tempos de crise. O apelo é para que o consumidor selecione os itens produzidos no Espírito Santo e dê preferência à mão de obra daqui, gerando receita para os cofres do Estado.

SOFRIMENTO SEM FIM

Capixabas têm sofrido com o cancelamento de voos de Lisboa para o Brasil. Não há previsão. Situações que têm chegado ao limite começam a ser atendidas pelo consulado.

GUERRA IDEOLÓGICA

A escolha do professor Paulo Vargas, segundo nome na lista tríplice, para a reitoria da Ufes, foi intensamente comemorada pela extrema-direita no ES. A meta dos aliados do presidente Bolsonaro era impedir de qualquer forma a nomeação de Ethel Maciel, ligada à esquerda.

GUERRA IDEOLÓGICA 2

Embora o professor Paulo Varga tenha apoiado a candidatura de Ethel, a mais votada na consulta interna entre os membros da comunidade universitária.

ALÔ, RONALDINHO!