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Educação

MEC divulga resultado da primeira chamada do Prouni

Governo disponibiliza 276.566 bolsas em cursos de graduação e cursos superiores sequenciais  de formação específica

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 11:29

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

04 jul 2023 às 11:29
Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira (4), em Brasília, o resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni). Os interessados em participar do processo seletivo do segundo semestre de 2023 devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.            
Foram disponibilizadas 276.566 bolsas — 215.530 integrais e 61.036 parciais — em cursos de graduação e cursos superiores sequenciais de formação específica.  

Exigência

Para ter acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. Desde 1º de maio, o salário mínimo no Brasil é de R$ 1.320.  
Para fins de classificação e eventual pré-seleção no Prouni, o ministério utiliza a edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em que o participante obteve o melhor desempenho. 

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