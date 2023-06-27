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Educação

MEC divulga resultado do Sisu 2023 e abre lista de espera

Alunos não aprovados ainda podem participar da lista de espera até o dia 4 de julho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jun 2023 às 11:38

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 11:38

SÃO PAULO - O resultado da chamada regular da segunda edição do Sisu 2023 (Sistema de Seleção Unificada) foi divulgado nesta terça (27). A edição teve 305.797 inscritos. O resultado pode ser consultado no site do programa.
As matrículas deverão ser feitas de 29 de junho a 4 de julho.
Nesta edição do processo seletivo, segundo o MEC (Ministério da Educação), são oferecidas 51.277 vagas em 1.666 cursos de graduação, de 65 instituições de ensino superior, que assinaram o termo de adesão ao Sisu. 
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Na seleção, os candidatos podem selecionar até duas opções de cursos Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil
Ao todo, foram registradas 578.781 inscrições em cursos ofertados nesta edição. O número é a soma das opções que os inscritos selecionaram para concorrer no processo seletivo, já que os candidatos podem selecionar até duas opções de cursos.
O estudante deve buscar informações sobre as convocações da lista de espera junto à instituição para a qual se inscreveu. As convocações são feitas por cada instituição, de acordo com seu planejamento. As informações devem estar em edital e no site da instituição de ensino superior.

Lista de espera

Candidatos que não foram selecionados na chamada regular têm até o dia 4 de julho para manifestar interesse em participar da lista de espera.
O estudante poderá manifestar interesse na lista de espera em apenas um dos cursos para o qual optou concorrer em sua inscrição no Sisu. A convocação da lista de espera será feita a partir de 10 de julho, pelo site do programa.
O Sisu reúne todas as vagas disponibilizadas por instituições públicas de ensino superior do Brasil, em especial as ofertadas por instituições federais. O sistema é gerido pelo MEC. O sistema faz a seleção dos estudantes com base na nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os candidatos são selecionados de acordo com suas opções, por ordem de maior classificação, em cada uma das duas edições anuais do Sisu, até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência.

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