Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Manifestantes caminham em direção ao Congresso em Brasília
Oposição ao governo

Manifestantes caminham em direção ao Congresso em Brasília

No ato, predomina a participação de movimentos da esquerda, como sindicatos, entidades estudantis e partidos políticos

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 19:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2021 às 19:06
Presidente da República Jair Bolsonaro, durante encontro com Lideranças do Estado de Goiás
Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
Manifestantes que fazem oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) iniciaram uma passeata em direção ao Congresso Nacional, em Brasília.
Antes de começarem a caminhada, eles se reuniram em frente ao Museu Nacional, onde políticos locais como os deputados distritais Leandro Grass (Rede), Fábio Felix (PSOL) e Arlete Sampaio (PT) discursaram no principal caminhão de som do ato.
Além de pedirem pelo impeachment do presidente, os participantes do protesto carregam faixas com frases contra a pauta econômica do governo, como a reforma administrativa e a privatização dos Correios.
Eles também reclamam da alta dos preços dos combustíveis e dos alimentos e culpam o Ministério da Saúde pelas quase 600 mil mortes provocadas pela Covid-19.
No ato, predomina a participação de movimentos da esquerda, como sindicatos, entidades estudantis e partidos políticos como PT, PSOL, PSBPDT e PCdoB.

Veja Também

Ao menos 14 capitais registram atos contra Bolsonaro no início da tarde deste sábado (2)

Manifestantes vão às ruas de Vitória contra governo de Bolsonaro

Protesto contra Bolsonaro na avenida Paulista começa com discursos de religiosos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro governo federal Congresso Nacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados