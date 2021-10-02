Manifestantes caminham em direção ao Congresso em Brasília

Manifestantes que fazem oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) iniciaram uma passeata em direção ao Congresso Nacional, em Brasília.
Além de pedirem pelo impeachment do presidente, os participantes do protesto carregam faixas com frases contra a pauta econômica do governo, como a reforma administrativa e a privatização dos Correios.
Eles também reclamam da alta dos preços dos combustíveis e dos alimentos e culpam o Ministério da Saúde pelas quase 600 mil mortes provocadas pela Covid-19.