Ao menos 14 capitais registram atos contra Bolsonaro no início da tarde deste sábado (2)

Até o início da tarde deste sábado (2), ao menos 14 capitais já registravam atos a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Em geral, os protestos ocorreram de maneira pacífica.
As manifestações em algumas cidades tiveram início pela manhã, como foi o caso do Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Luís, João Pessoa, Fortaleza, Palmas, Belém e Campo Grande. Em São Paulo, manifestantes se concentram na Avenida Paulista desde o início da tarde.
Em Fortaleza, por exemplo, o encontro começou na Praça da Bandeira e seguiu até a Praça do Ferreira, ponto turístico e histórico da capital cearense. Já em João Pessoa, o protesto com caminhada e carreata terminou por volta do meio-dia no Ponto de Cem Réis, depois de ter partido do colégio Lyceu Paraibano, no Centro, e passado pelo Parque da Lagoa.
Em geral, os gritos dos manifestantes foram contrários ao aumento no preço dos combustíveis, dos alimentos e do gás de cozinha. Muitos dos presentes homenagearam, ainda, as vítimas da covid-19.
De acordo com a organização, os atos devem ocorrer em 305 cidades de todos os Estados e do Distrito Federal.