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Governo Bolsonaro

Ao menos 14 capitais registram atos contra Bolsonaro no início da tarde deste sábado (2)

Os gritos dos manifestantes foram contrários ao aumento no preço dos combustíveis, dos alimentos e do gás de cozinha. Muitos dos presentes homenagearam, ainda, as vítimas da covid-19

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 18:14

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 out 2021 às 18:14
Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Jair Bolsonaro
Até o início da tarde deste sábado (2), ao menos 14 capitais já registravam atos a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Em geral, os protestos ocorreram de maneira pacífica.
As manifestações em algumas cidades tiveram início pela manhã, como foi o caso do Rio de JaneiroSalvadorRecife, São Luís, João PessoaFortalezaPalmasBelém e Campo Grande. Em São Paulomanifestantes se concentram na Avenida Paulista desde o início da tarde.
Em Fortaleza, por exemplo, o encontro começou na Praça da Bandeira e seguiu até a Praça do Ferreira, ponto turístico e histórico da capital cearense. Já em João Pessoa, o protesto com caminhada e carreata terminou por volta do meio-dia no Ponto de Cem Réis, depois de ter partido do colégio Lyceu Paraibano, no Centro, e passado pelo Parque da Lagoa.
Segundo registros de entidades apoiadoras dos atos, como a União Nacional dos Estudantes (UNE) e Central Única dos Trabalhadores (CUT) nas redes sociais, já ocorreram também atos em Boa VistaMaceió, Teresina e Goiânia.
Em geral, os gritos dos manifestantes foram contrários ao aumento no preço dos combustíveis, dos alimentos e do gás de cozinha. Muitos dos presentes homenagearam, ainda, as vítimas da covid-19.
De acordo com a organização, os atos devem ocorrer em 305 cidades de todos os Estados e do Distrito Federal.

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