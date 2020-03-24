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Covid-19

Mais da metade dos 12 mil brasileiros no exterior aguarda repatriação

O Itamaraty estima que pelo menos 12 mil brasileiros já enfrentaram alguma de dificuldade para retornar ao Brasil nos últimos dias devido ao fechamento de fronteiras como medida de contenção ao avanço da Covid-19 coronavírus. Mais de cinco mil já conseguiram embarcar

Publicado em 24 de Março de 2020 às 15:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 15:17
Aeroporto
O Itamaraty estima que pelo menos 12 mil brasileiros já enfrentaram algum tipo de dificuldade para retornar ao País Crédito: Pixabay
O Itamaraty estima que pelo menos 12 mil brasileiros já enfrentaram algum tipo de dificuldade para retornar ao País nos últimos dias devido ao fechamento de fronteiras como medida de contenção ao avanço do novo coronavírus. Desses, mais de cinco mil já conseguiram embarcar. O restante, quase sete mil, ainda aguarda repatriação.
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"Os esforços do Itamaraty, com o apoio da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) e do Ministério do Turismo, possibilitaram o retorno, até ontem (esta segunda-feira, 23) de mais de 5.200 brasileiros. A situação continua fluida e os números de brasileiros são constantemente revistos. Ao meio-dia de hoje (terça, 24), permanecem 6.919 brasileiros a repatriar. Continuamos a trabalhar para garantir o retorno de todos os brasileiros ao país, no prazo mais curto possível", diz nota do Itamaraty enviada ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
Nos últimos dias, o chanceler Ernesto Araújo, que segue em isolamento domiciliar, enfatizou que tem se dedicado inteiramente ao trabalho de repatriação dos brasileiros retidos no exterior. "O MRE está embarcado nessa missão: repatriar os brasileiros para a segurança de seus lares e contribuir no esforço internacional de sustentação econômica - no G20, em foros de chanceleres e diálogos bilaterais", afirmou Araújo ontem.

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No domingo, 22, o chanceler brasileiro comemorou que "a repatriação de brasileiros avança". "Muitos já voltaram ao Brasil com apoio do Itamaraty, MinTur, Embratur, ANAC. Aos que ainda não conseguiram voltar: estamos trabalhando por todos vocês", declarou. Nos últimos dias, parte dos brasileiros conseguiu retornar ao País vindos de locais como Portugal, Peru, Marrocos.
Para tentar auxiliar os brasileiros retidos no exterior, a Anac elaborou um cadastro virtual no último final de semana para organizar as demandas de quem possui passagens compradas, mas não conseguiu embarcar. A ideia é tentar encaixes ou viabilizar novos voos. De acordo com a ANAC, foram realizados quase 11 mil cadastros entre domingo e segunda.
"Com as informações coletadas pela ANAC, as autoridades brasileiras seguirão com os esforços para ajudar a viabilizar os brasileiros que tiveram seus voos cancelados em países que estão com restrições para deslocamento aéreo", diz a ANAC. A agência destaca que o cadastro não substitui o contato para os que precisam de assistência consular.

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