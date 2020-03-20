Witzel suspende transporte por ônibus e avião para o Rio de Janeiro

Governador do Rio proibi transporte de passageiros, por terra e ar, devido ao coronavírus Crédito: Anna Shvets/Pexels

O governador do Rio , Wilson Witzel (PSC), proibiu por quinze dias, a partir de zero hora do sábado (21), o transporte de passageiros, por terra e ar, entre o Estado do Rio de Janeiro e São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo , Bahia, Distrito Federal. A medida também atinge todos os Estados em que a circulação do coronavírus estiver confirmada ou sob situação de emergência decretada.

O decreto 46.980 foi publicado em edição extra do Diário Oficial nesta quinta (19). Atinge, inclusive, a ponte aérea Rio-São Paulo, que será suspensa. O mandatário também suspendeu o transporte intermunicipal de passageiros entre as cidades da Região Metropolitana e a capital fluminense.

A restrição não se aplica a trens e barcas. Para atender a serviços essenciais, operarão com restrições definidas pelo governo. A regra não se aplica aos carros particulares.

A partir de sábado também será proibido, por quinze dias, o desembarque de passageiros oriundos de outros países. Nenhum avião vindo do exterior poderá deixar ninguém no Rio. Assim como a regra sobre os voos nacionais, essa medida também depende de ratificação pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

Witzel decidiu ainda que, a partir do primeiro minuto do sábado, estará suspensa a atracação de navio de cruzeiro que venham de Estados e países com circulação confirmada do coronavírus ou situação de emergência decretada. O transporte de cargas não é atingido pela medida. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) deverá ratificar a determinação até o início da vigência da medida.

O decreto determina que por quinze dias, já a contar desta quinta-feira, está proibido ir à praia, lagoa, rio ou piscina pública. Bares, restaurantes, lanchonetes. Estabelecimentos desse tipo estão proibidos de funcionar, a não ser que estejam dentro de hotéis ou albergues. Nesses casos, devem atender exclusivamente aos hóspedes. A regra não aborda serviços de entrega pelos restaurantes.