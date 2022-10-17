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Eleições 2022

Lula volta a provocar Bolsonaro com promessa de 'churrasquinho'

Tema foi alvo de críticas do presidente no debate de domingo (16); petista disse, durante caminhada em São Paulo, nesta segunda (17), que vai voltar a garantir o "churrasquinho" no fim de semana

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 15:27

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 out 2022 às 15:27
SÃO PAULO - Um dia após o primeiro debate presidencial do segundo turno na TV, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpriu agenda em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Ele participou de uma caminhada com apoiadores e fez um pronunciamento. No discurso, o petista voltou a cutucar o adversário, o presidente Jair Bolsonaro (PL), ao prometer, se eleito, garantir "o churrasquinho" do fim de semana.
Luiz Inácio Lula da Silva
Lula cumprimenta apoiadores, em São Mateus, zona leste de São Paulo Crédito: Ricardo Stuckert / PT
O tema foi alvo de críticas por parte de Bolsonaro no confronto entre os candidatos durante o debate de domingo (16).
"Eles ficam muito irritados quando falo que a gente vai gerar emprego, distribuição de renda, melhorar salário. Vamos voltar logo logo a reunir a família no sábado para fazer um churrasquinho", disse Lula, ao criticar os altos preços das carnes.
Ele estava acompanhado do candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), do candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT), do presidente do PT de São Paulo, Luiz Marinho, e do deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL-SP).
No debate de domingo (16), Bolsonaro afirmou que os eleitores não precisam "acreditar em promessa de picanha", em referência à frase usada frequentemente por Lula. A inflação dos alimentos é um "calcanhar de Aquiles" para a reeleição do presidente.

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No evento desta segunda (17), Lula voltou a dizer que, se eleito, "vai fazer o que já fizemos uma vez". Ele disse, no entanto, que é preciso "paciência" porque o País está quebrado.
Diante dos ataques mútuos entre simpatizantes dos dois candidatos, Lula fez um apelo para que apoiadores não aceitem "provocação de bolsonarista". "Se encontrarem bolsonarista nervoso, pergunte para eles qual a obra Bolsonaro fez em São Paulo", afirmou.
A tática do ex-presidente tem sido, justamente, fazer comparações das gestões petistas com o governo atual. No debate de domingo (16), ele questionou o adversário sobre quantas universidades o presidente teria construído durante seu mandato.
Ao fim do seu discurso, Lula também pediu ajuda dos eleitores para convencerem indecisos. "Precisamos virar pessoas, pessoas que estão em dúvida, que não quiseram votar", enfatizou.

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