Sergio Moro acompanha e orienta Bolsonaro em debate na Band

Sergio Moro (União Brasil) ao lado do candidato Jair Bolsonaro (PL) durante debate na Band Crédito: Suamy Beydoun/ Estadão Conteúdo

O ex-ministro e senador eleito Sergio Moro (União-PR) integra comitiva do presidente Jair Bolsonaro (PL) para o debate deste domingo (16), organizado por UOL, TV Bandeirantes, TV Cultura e Folha de S. Paulo. Ele passou pelo candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, sem o cumprimentar.

Moro chegou ao estúdio acompanhado do ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten. Ao entrar, cumprimentou Bolsonaro com um abraço. Antes do início do debate, conversou com o candidato à reeleição e deu sugestões de temas e abordagens.

Moro foi ministro da Justiça na gestão de Bolsonaro por 15 meses, mas deixou o governo em 2020, ao acusar o presidente de querer interferir na Polícia Federal. Durante a campanha deste ano, o ex-juiz se reaproximou de Bolsonaro.