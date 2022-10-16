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Eleições 2022

Sergio Moro acompanha e orienta Bolsonaro em debate na Band

Ex-ministro e senador rompeu com o presidente em 2020, após acusá-lo de tentar interferir na PF, mas se reaproximou na campanha eleitoral
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 out 2022 às 20:57

Publicado em 16 de Outubro de 2022 às 20:57

Sergio Moro (União Brasil) ao lado do candidato Jair Bolsonaro (PL) durante debate na Band
Sergio Moro (União Brasil) ao lado do candidato Jair Bolsonaro (PL) durante debate na Band Crédito: Suamy Beydoun/ Estadão Conteúdo
O ex-ministro e senador eleito Sergio Moro (União-PR) integra comitiva do presidente Jair Bolsonaro (PL) para o debate deste domingo (16), organizado por UOL, TV Bandeirantes, TV Cultura e Folha de S. Paulo. Ele passou pelo candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, sem o cumprimentar.
Moro chegou ao estúdio acompanhado do ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten. Ao entrar, cumprimentou Bolsonaro com um abraço. Antes do início do debate, conversou com o candidato à reeleição e deu sugestões de temas e abordagens. 
Moro foi ministro da Justiça na gestão de Bolsonaro por 15 meses, mas deixou o governo em 2020, ao acusar o presidente de querer interferir na Polícia Federal. Durante a campanha deste ano, o ex-juiz se reaproximou de Bolsonaro. 
Na semana passada, o ex-juiz conversou com o líder do governo no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ). O parlamentar afirmou que, apesar das divergências do passado, acredita ser possível contar com o ex-juiz como um integrante da base aliada no Congresso.

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