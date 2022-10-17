Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Solidariedade fecha acordo para absorver Pros e cumprir cláusula de barreira
Eleições 2022

Solidariedade fecha acordo para absorver Pros e cumprir cláusula de barreira

Partido vai manter o nome e o número e, com a mudança, bancada da sigla vai passar a ter oito deputados federais

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 13:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 out 2022 às 13:20
O presidente da Força Sindical, deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força Sindical (SD-SP)
Atual presidente do Solidariedade, o deputado federal Paulinho da Força passará a ser vice do partido Crédito: Alan Marques/ Folhapress
O Solidariedade, partido presidido pelo deputado federal Paulinho da Força, chegou a acordo para a incorporação do Pros nesta segunda-feira (17). Com isso, a sigla manterá o nome e o número e cumprirá os requisitos necessários para ultrapassar a cláusula de barreira.
Segundo Paulinho, a escolha pela incorporação em vez da fusão que havia sido anunciada se deu por causa da maior facilidade nos trâmites burocráticos. Entre outros requisitos, a incorporação não exige a elaboração de um novo estatuto.
Ao cumprir a cláusula de barreira, o Solidariedade terá acesso ao fundo partidário e também o direito de veicular propaganda gratuita em rádio e TV durant e as campanhas eleitorais.
A bancada do Solidariedade passará a ter oito deputados federais. O presidente da sigla será Eurípedes Gomes Júnior, com Paulinho como vice. Segundo o líder da Força Sindical, foi acordado um revezamento na presidência, que voltará ao seu grupo político depois do mandato de Eurípedes.
Os nomes mais conhecidos do Pros, atualmente, são Pablo Marçal, eleito deputado federal, e Nise Yamaguchi, que não se elegeu. Paulinho disse à coluna Painel, da Folha de S.Paulo, que tem conversado com Marçal sobre a sua continuidade na legenda.
As dívidas do Pros, segundo Paulinho, giram em torno de R$ 25 milhões, valor similar ao patrimônio que tem a sigla.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES 2022

Debate: Lula e Bolsonaro travam embate sobre pandemia, auxílio e Orçamento

Sergio Moro acompanha e orienta Bolsonaro em debate na Band

Vídeo de Boletins de Urna que mostram Bolsonaro com mais votos do que Lula não prova fraude

Pesquisa Datafolha: Lula tem 49% e Bolsonaro, 44% no segundo turno

Bolsonaro diz que vai resolver questão do armamento caso seja reeleito

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas
Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados