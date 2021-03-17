Lula tenta se contrapor a Bolsonaro e pede a Biden vacinas para o Brasil

O Ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concede coletiva de imprensa no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo Crédito: ETTORE CHIEREGUINI/AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A declaração foi dada à jornalista Christiane Amanpour, da CNN americana, em entrevista que teve trechos divulgados nesta quarta-feira (17). A íntegra será exibida nesta quinta (18).

"Eu estou sabendo que os Estados Unidos têm vacinas extras e que não vão usar toda essa vacina. E essa vacina, quem sabe, poderia ser doada ao Brasil, ou a outros países, ainda mais pobres, que não poderiam pagar", disse Lula.

"Uma sugestão que eu gostaria de fazer ao presidente Biden por meio do seu programa é que é muito importante chamar uma reunião do G20 urgentemente. É importante convocar os principais líderes do mundo e colocar na mesa uma questão: vacina, vacina e vacina."

Lula afirmou que não confia no governo do presidente Jair Bolsonaro para liderar esse esforço internacional pela vacinação e elogiou Biden.

"Eu estou pedindo ao presidente Biden para fazer isso, porque eu não acredito no meu governo. Eu não poderia pedir isso ao [ex-presidente americano Donald] Trump, mas Biden é um respiro de democracia no mundo", disse o petista.

Na entrevista à CNN americana, Lula também deixou clara sua intenção de concorrer à Presidência em 2022.

"Se quando chegar o momento de disputar as eleições, se o meu partido e os outros partidos aliados entenderem que eu posso ser o candidato, e se eu estiver bem de saúde, eu asseguro que eu não vou negar o convite."

Até então, o ex-presidente perdera os direitos políticos porque estava enquadrado na Lei da Ficha Limpa, já que ambas as condenações pela Lava Jato haviam sido confirmadas em segunda instância.