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Eleições 2026

Lula supera Flávio Bolsonaro por 49% a 43% no 2º turno, aponta BTG/Nexus

Vantagem do petista agora é de 6 pontos; em maio era de 4 e, em abril, havia empate (46% a 45%)

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 14:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jun 2026 às 14:15
SÃO PAULO - Nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (15) mostra o presidente Lula (PT) com 49% das intenções de voto no segundo turno, contra 43% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
A vantagem do petista, que agora é de 6 pontos percentuais, em maio era de 4 pontos. O petista aparecia na ocasião com 47%, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marcava os mesmos 43%. No mês anterior, em abril, eles estavam tecnicamente empatados: Lula com 46% e Flávio com 45%.
O atual presidente também lidera nos cenários de primeiro turno, seguido do congressista.
Presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro
No primeiro cenário de primeiro turno, Lula tem 42%, e Flávio Bolsonaro, 33% Ricardo Stuckert/PR e Agência Senado
A pesquisa ouviu 2.017 entrevistados com 16 anos ou mais por telefone dos dias 12 a 14 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código BR-06645/2026.
No primeiro cenário de primeiro turno, Lula tem 42%, e Flávio, 33%. Na sequência vem um bloco formado por Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão), ambos com 4%, Romeu Zema (Novo), Joaquim Barbosa (DC), Augusto Cury (Avante), os três com 2%, e Aécio Neves (PSDB) e Cabo Daciolo (Mobiliza), cada um com 1%.
Em uma configuração alternativa, com menos nomes, Lula tem 43%; Flávio, 34%; Renan, 5%; Caiado, 4%; Zema, 3%; e Joaquim Barbosa, também 3%.
Lula também está na dianteira nos demais cenários de segundo turno testados pela Nexus. Em um eventual embate direto com Zema, o petista registra 49% das intenções, contra 39% do mineiro. Se o adversário fosse Caiado, o atual presidente teria 48%, ante 39% do goiano. Já contra Renan, anotaria 49%, e o líder do MBL, 36%.

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