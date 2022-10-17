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Eleições 2022

Lula recebe bênção de frei em ato com católicos em São Paulo

Com a imagem de Nossa Senhora Aparecida nas mãos, Frei Davi pediu que a santa "abra os caminhos" e proteja o petista

Publicado em 17 de Outubro de 2022 às 20:48

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 out 2022 às 20:48
SÃO PAULO - O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu nesta segunda-feira (17) uma bênção do Frei Davi em ato com católicos em São Paulo. Com a imagem de Nossa Senhora Aparecida nas mãos, Frei Davi pediu que a santa "abra os caminhos" e proteja Lula e seu candidato a vice, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB).
Luiz Inácio Lula da Silva
Lula participou de ato com católicos em São Paulo Crédito: Ricardo Stuckert / PT
O frei também deu uma bênção a Lúcia França (PSB), candidata a vice-governadora de São Paulo, com críticas ao adversário Tarcísio de Freitas (Republicanos). O cabeça de chapa, Fernando Haddad (PT), deixou o evento pouco antes para participar do Roda Viva nesta noite.
"Mãe Querida, Lúcia e Haddad vão enfrentar candidato laranja. Não pode isso, Mãe Querida. E além de ser laranja, é candidato que está envolvido no Orçamento Secreto. Não pode isso, Mãe querida", afirmou o Frei.
Lula, que tem repetido que não quer usar igrejas para conquistas eleitores, afirmou no evento que não estava pedindo votos. O ex-presidente recebeu nesta segunda-feira (17) apoio de cerca de 200 religiosos católicos, entre padres, freiras, frades e outros, em evento que teve discursos e músicas de louvor.

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