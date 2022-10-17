Lula tem 50% das intenções de voto e Bolsonaro, 43%, aponta Ipec

RIO DE JANEIRO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua à frente na disputa presidencial de segundo turno, com 50% das intenções de voto contra 43% do presidente Jair Bolsonaro (PL), aponta pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (17).

Lula e Bolsonaro estão na disputa pela Presidência Crédito: Ricardo Stuckert e Isac Nóbrega/PR | Arte A Gazeta

No levantamento anterior, realizado há uma semana, o petista tinha 51%, e o atual mandatário, 42% — a diferença entre eles, portanto, oscilou de nove para sete pontos percentuais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

Os que pretendem votar em branco ou anular no próximo dia 30 se mantiveram em 5%, e os que ainda não decidiram seu voto, em 2%.

Quando a análise é por votos válidos — no qual são excluídos os votos brancos, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos —, Lula teria 54% e Bolsonaro, 46%. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

A sondagem ouviu 3.008 brasileiros pessoalmente em 184 municípios do país, de sábado (15) até esta segunda (17). Foi finalizada, portanto, após o primeiro debate entre os adversários em segundo turno, realizado neste domingo (16) por Folha de S.Paulo, UOL, Grupo Bandeirantes e TV Cultura.

O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR- 02707/2022.

As pesquisas eleitorais são um retrato da intenção dos eleitores no momento em que as entrevistas são feitas, e não uma projeção do resultado eleitoral, que só será conhecido no dia do pleito, com a apuração oficial.

Até o instante de apertar o botão na urna, diversos fatores podem fazer com que as pessoas mudem de posição. Para fazer uma análise mais ampla do cenário eleitoral, o eleitor deve levar em conta o conjunto de questões que os levantamentos abordam, e não um único indicador.

O presidente Jair Bolsonaro, aliados e apoiadores têm criticado os institutos de pesquisa pelas diferenças entre os dados dos levantamentos feitos em dias anteriores à votação do primeiro turno e o resultado da eleição divulgado pelo TSE

Abstiveram-se 33 milhões de eleitores, o equivalente a 21% do eleitorado do país. Os votos em branco ou nulos para presidente no primeiro turno somaram 5,5 milhões, o correspondente a 4,4% dos que compareceram às seções.